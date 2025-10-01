Strach po tej decyzji Trumpa. Wizy do USA po 100 tys. dolarów

19 września 2025 r. Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał proklamację wprowadzającą istotną zmianę w programie wizowym H-1B. Zgodnie z nowymi regulacjami, wnioski o wydanie wizy H-1B muszą być opatrzone dodatkową opłatą w wysokości 100 tys. dolarów. Co jednak najbardziej wstrząsnęło opinią publiczną, to data wdrożenia w życie nowych przepisów: 21 września 2025 r., czyli 2 dni później.
Naturalnie, ogłoszenie tej decyzji wywołało wiele niepokoju wśród firm technologicznych, kancelarii imigracyjnych oraz samych posiadaczy wiz. W przestrzeni medialnej szybko zaczęły pojawiać się informacje, które mogły sugerować posiadaczom wizy H-1B konieczność natychmiastowych powrotów do USA w ciągu 48 godzin lub ryzyko utraty aktualnego statusu. Ogromne korporacje typu Amazon i Microsoft nawoływały swoich pracowników poza granicami kraju do prędkiego wjazdu do kraju.
