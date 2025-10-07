Luxmed podniósł ceny wizyt. 450 zł za kwadrans u pediatry w weekend

Winne są coraz wyższe wynagrodzenia dla personelu i rosnące enigmatyczne koszty operacyjne – opłaty za media, koszty surowców, itd. Bartosz Kapczyński, członek zarządu ds. sprzedaży i obsługi klienta, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wyjaśnił, że podwyżki cen są niezbędne do utrzymania rentowności firmy, a w bieżącym roku wzrosty wynoszą od kilku do kilkunastu procent.

W 2024 roku aż 56 proc. dorosłych Polaków skorzystało z prywatnej opieki zdrowotnej – wynika z analizy przygotowanej przez PMR Market Experts by Hume’s. Co więcej, 59 proc. respondentów uważa, że prywatna opieka zapewnia lepsze efekty leczenia niż system publiczny.

Za ambitne plany rozwojowe firm medycznych Polacy płacą coraz więcej

Według raportu „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2024” firmy PMR Market Experts, wydatki na prywatne usługi medyczne w 2023 roku wzrosły o o 4,5 mld zł.

Na stronie internetowej brytyjska Grupa Lux Med chwali się, że jej klientami jest już ponad 3 mln Polaków. W 2023 roku firma osiągnęła 5 mld zł przychodu. Plan na 2024 rok to 6 mld zł. Ktoś musi za to zapłacić. „Staramy się równoważyć rosnące koszty, zwłaszcza te związane z wynagrodzeniami dla personelu medycznego, z możliwościami budżetowymi naszych klientów” — przekonuje Bartosz Kapczyński.

Wizyta lekarska w Warszawie całkiem niedawno kosztowała między 100 a 200 zł. To już nieaktualne. Obecnie ceny wzrosły nawet o 20-30 proc. rocznie, podobnie jak ceny miesięcznych abonamentów medycznych.

W placówkach Luxmedu za wizytę u pediatry w niedzielę trzeba zapłacić 450 zł, a w dni powszednie – 300 zł. Podstawowy pakiet medyczny w Luxmedzie kosztuje obecnie 143 zł miesięcznie i obejmuje konsultacje pediatryczne oraz wizyty u pięciu specjalistów: chirurga, ginekologa, laryngologa, neurologa i okulistę. Brakuje jednak zwykłych konsultacji lekarzy dyżurnych.

Winna technologia, koszty opieki oraz długi

Drugi pod względem popularności Medicover też nie zasypia gruszek w popiele. Konsultacja pediatryczna w tygodniu kosztuje tu 270 zł, a w niedzielę 320 zł. Dorośli pacjenci muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 270 zł za wizytę u internisty, 370 zł u dermatologa i 350 zł u ginekologa. Abonament Standard+ to koszt 130 zł miesięcznie.

Przedstawiciel firmy Wojciech Sobczak tłumaczy, że wzrost kosztów opieki, technologii i wynagrodzeń przewyższa tempo wzrostu cen usług, co sprawia, że dalsze podwyżki są nieuniknione. Tym razem winna jest inflacja, rosnące koszty prowadzenia działalności, oczekiwania płacowe personelu i dług medyczny, czyli zaległe rachunki za leczenie.

