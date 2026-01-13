Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Nie tylko Ukraińcy

Z danych przedstawionych we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że końcu lipca ubiegłego roku w Polsce pracowało 1106,3 tys. cudzoziemców. To o 6,2 proc. więcej niż w lipcu 2024 roku (pracowało wówczas u nas 1 041 600 cudzoziemców).

Zgodnie z danymi GUS wśród wszystkich osób pracujących w naszym kraju obcokrajowcy stanowili w końcówce lipca 6,7 proc.

Z przekazanych dziś danych wynika, że większość pracujących cudzoziemców stanowili mężczyźni – 59,7 proc., czyli tyle samo, co rok wcześniej. GUS zwraca jednak uwagę, że w relacji do lipca 2024 roku wśród cudzoziemców wykonujących pracę w naszym kraju zwiększyła się zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio o 6,4 proc. i 6,1 proc.).

Cudzoziemcy w Polsce. Wciąż Dominują Ukraińcy

Obcokrajowcy wykonujący pracę w naszym kraju pochodzili z ponad 150 państw. Nie zaskakuje fakt, że najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy, których było 741 tys. To o 5,7 proc. więcej niż w lipcu 2024 roku. Obywatele Ukrainy stanowili 67 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się względem lipca 2024 roku o 0,3 pkt. proc.

Kolejni pod względem liczebności byli: Białorusini, Gruzini, Hindusi, Kolumbijczycy i Filipińczycy.

GUS informuje również, że w końcówce lipca 2025 roku 20 proc. cudzoziemców wykonujących pracę w naszym kraju mieszkało w regionie warszawskim stołecznym. Znaczący udział obcokrajowców odnotowano również w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. Najmniej cudzoziemców zamieszkuje region świętokrzyski (poniżej 1 proc.).

Z przedstawionych dziś danych dowiadujemy się też, że w końcówce lipca ubiegłego roku, wśród cudzoziemców wykonujących pracę 428 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. To o 5,6 proc. więcej niż w lipcu 2024 roku.

