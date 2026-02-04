Farmaceuci gotowi na cyfrową współpracę. Raport AppTeczki pokazuje, czego naprawdę oczekują oni od rynku

Z badania wynika, że aż 94 proc. farmaceutów deklaruje, że chce otrzymywać wiedzę w krótkiej, zwięzłej formie, a tylko 3 proc. wskazuje klasyczne wizyty przedstawicieli jako preferowany sposób kontaktu.

Ponad 90 proc. farmaceutów deklaruje, że nie ma problemów z nawigacją w aplikacji, a ponad 95 proc. rozumie cele kampanii oraz sens korzystania z platformy w codziennej pracy. Oznacza to, że dziś o skuteczności rozwiązań cyfrowych nie decyduje sama technologia, lecz jakość treści, jasność zasad i ich realne przełożenie na praktykę apteczną.

Twórcy badania wskazują, że obala ono mit, że farmaceuci nie akceptują programów motywacyjnych. 76 proc. respondentów wskazuje, że prosta i zwięzła komunikacja codziennie motywuje ich do bardziej efektywnej obsługi pacjenta, a 53 proc. preferuje nagrody, o których wyborze mogą decydować samodzielnie. Autonomia i transparentność są tu kluczowe – programy dające farmaceutom poczucie kontroli są postrzegane jako uczciwsze i bardziej angażujące. Co istotne, blisko 80 proc. badanych akceptuje pracę na wspólną nagrodę zespołową, jeśli cel jest jasny. To ważna informacja dla sieci aptecznych projektujących systemy premiowe oparte na wyniku całej placówki.

Farmaceuci funkcjonują w modelu digital-first

Farmaceuci jasno wskazują, że tradycyjne szkolenia często nie przekładają się na praktykę. Model „just-in-time learning”, czyli dostarczanie wiedzy dokładnie w momencie jej użycia, został oceniony jako znacznie bardziej użyteczny. 80 proc. respondentów preferuje edukację online, a ponad połowa zadeklarowała, że chce otrzymywać informacje o płatnych szkoleniach umożliwiających zdobywanie punktów edukacyjnych.

Autorzy badania podkreślają, że jego wyniki pokazują, że farmaceuci funkcjonują dziś w modelu digital-first. Kanały cyfrowe stały się podstawowym źródłem wiedzy i komunikacji, a kontakt bezpośredni pełni rolę uzupełniającą. Jednocześnie farmaceuci oczekują prostych, etycznych i użytecznych rozwiązań, które realnie wspierają ich w codziennej pracy.

– Badanie pokazuje, że farmaceuci funkcjonują dziś w modelu digital-first. Kanały cyfrowe są dla nich podstawowym źródłem wiedzy i komunikacji, a kontakt bezpośredni pełni rolę uzupełniającą. Oczekują jednocześnie prostych, etycznych i użytecznych rozwiązań cyfrowych, które realnie wspierają ich codzienną pracę – komentuje Radosław Marter, prezes zarządu OnePharma.

