Awaria Visa. Kłopoty z płatnościami w całej Polsce

Problemy z płatnościami kartami Visa pojawiły się w czwartek przed południem. Zgłoszenia użytkowników dotyczyły zarówno kart debetowych, jak i kredytowych. Na mapie awarii publikowanej przez serwis Downdetector widać, że utrudnienia występowały w największych miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku.

– Wiemy, że niektórzy posiadacze kart napotykają problemy z realizacją płatności. Chociaż systemy Visa działają prawidłowo, współpracujemy z naszymi partnerami nad wyjaśnieniem sytuacji – podkreśla polski oddział Visa w komentarzu dla tvn24.pl.

Awaria Visa zażegnana?

Z informacji serwisu cashless.pl wynika, że awaria nie dotyczy systemów organizacji Visa, tylko terminali płatniczych zarządzanych przez eService.

Przed godziną 15.00 liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector ustabilizowała się na poziomie 107 (przed godziną 13.00 było ich ponad 400). Najprawdopodobniej większość użytkowników karty Visa może już bez problemu dokonać płatności.

Wraz z początkiem lutego Visa i Mastercard wprowadziły podwyżki prowizji. Zmiany te mogą przełożyć się na wzrost opłat za wypłaty z bankomatów. Mastercard do tej pory pobierał opłatę w wysokości 1,2 zł powiększoną o 0,05 proc. wartości wypłaty. Od lutego nadal jest to 1,2 zł, ale procent od wypłaty wzrósł do 0,18 proc. Oznacza to, że przy wypłacie 1000 zł opłata nie wynosi już około 1,50 zł, lecz sięga 3 zł. Z kolei Visa do tej pory pobierała opłatę w wysokości 1,3 zł, niezależnie od kwoty, którą wypłacaliśmy z bankomatu. Natomiast od lutego wprowadziła podobne zasady, jak Mastecard. Stała kwota została zmniejszona do 1,2 zł, ale dodatkowo należy doliczyć procent od wypłaty w wysokości 0,17 proc. Analogicznie przy wypłacie 1000 zł to podwyżka z 1,3 do 2,9 zł.

Czytaj też:

Banki świętują po wyroku TSUE. „To cios dla kancelarii prawnych”Czytaj też:

KAS nie interesuje się przelewami tylko na duże sumy. Małymi też