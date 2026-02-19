Prowadzisz firmę? Tę deklarację musisz złożyć najpóźniej do piątku

Już w najbliższy piątek, 20 lutego, mija ostateczny termin na wybór formy opodatkowania. Przedsiębiorcy muszą zdecydować między ryczałtem, podatkiem liniowym a skalą podatkową. Przed wyborem konkretnej formy opodatkowania, należy przeanalizować planowane wydatki w najbliższych miesiącach.

Ryczałt bije rekordy popularności wśród polskich firm

Dane z ostatnich lat potwierdzają wyraźny trend: ryczałt staje się dominującą formą opodatkowania. Za 2024 rok rozliczyło się w ten sposób blisko 2,1 mln osób, co oznacza wzrost o 112 tys. w porównaniu do roku poprzedniego. To kolejna fala wzrostowa – rok wcześniej przybyło aż 260 tys. ryczałtowców. Co istotne, w 2024 roku pękła symboliczna bariera: już ponad milion przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wybrało tę formę rozliczeń (wzrost o 55 tys. rok do roku).

Podatek liniowy traci zwolenników

Złote czasy podatku liniowego odchodzą w przeszłość. Statystyki fiskusa pokazują wyraźny odpływ podatników: w 2024 roku z 19-procentowego PIT skorzystało nieco ponad 557 tys. osób, podczas gdy jeszcze rok wcześniej było ich ponad 560 tys. Prawdziwą przepaść widać jednak w porównaniu z okresem przed Polskim Ładem – w 2021 r. „liniówkę” wybierało ponad 800 tys. przedsiębiorców. To spadek o blisko 30% w ciągu zaledwie kilku lat.

Wniosek o zmianę formy opodatkowania

Żeby zmienić formę opodatkowania, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Należy pamiętać o terminach:

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej (najczęściej będzie to dzień 20 lutego)

do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie można złożyć we wniosku o zmianę danych firmy na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

W elektronicznym kreatorze należy wskazać wybraną formę opodatkowania spośród trzech dostępnych: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zmiana oznacza jednocześnie rezygnację z formy dotychczasowej, a wskazana nowa forma dotyczy przyszłego podatku. Należy pamiętać, że trzeba wykonać dwie czynności: podpisać wniosek, a potem poprawnie wniosek wysłać.

Jeśli wniosek został poprawnie sporządzony i przesłany, to na adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie wysłania wniosku a na koncie przedsiębiorcy po zalogowaniu będzie można pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru.

Czytaj też:

Cztery lata bez podatku? Dzięki tej uldze to możliweCzytaj też:

Polacy nie zwlekają z PIT-ami. Padł pierwszy milion