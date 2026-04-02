Nawet 160 tys. zł odszkodowania. Ważne zmiany od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia br. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanym w Monitorze Polskim nowe stawki będą obowiązywać do 31 marca 2027 roku.

Wyższe odszkodowania za wypadki przy pracy

W przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie za każdy procent wzrośnie z 1636 zł do 1781 zł. Osoba ubezpieczona, która otrzyma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji otrzyma jednorazowe odszkodowanie w wysokości 31 162 zł. Taka sama kwota przysługuje również w przypadku pogorszenia stanu zdrowia rencisty.

W przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty 160 264 zł otrzyma małżonek lub dziecko, jeśli uprawnionych jest więcej dzieci — przysługuje dodatkowo 31 162 zł na każde kolejne dziecko. Taka sama kwota bazowa obowiązuje również w przypadku kilku uprawnionych dzieci.

Pozostali członkowie rodziny (inni niż małżonek lub dzieci) mogą liczyć na 80 132 zł jednorazowego odszkodowania oraz 31 162 zł dodatku na drugiego i każdego kolejnego uprawnionego.

Członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci mogą otrzymać świadczenie niezależnie od odszkodowania przysługującego najbliższym.

Z danych GUS wynika, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku doszło do ponad 30 tys. wypadków przy pracy w Polsce. W wyniku takich wypadków zginęło 80 osób, a 219 zostało ciężko poszkodowanych. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w górnictwie i wydobywaniu, działalnościach polegających na dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacji, a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Do najczęstszych bezpośrednich przyczyn wypadków należało uderzenie w nieruchomy obiekt (29,1 proc. wypadków), a także kontakt z przedmiotem ostro zakończonym, szorstkim, twardym lub chropowatym, uderzenie przez obiekt znajdujący się w ruchu bądź obciążenie fizyczne lub psychiczne pracownika (każde z tych zdarzeń odpowiadało za 17-20 proc. wypadków).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości zanotowano w województwie opolskim, a także śląskim i warmińsko-mazurskim.

Wypadki miały miejsce także w pracy zdalnej, doznało ich 111 osób.

