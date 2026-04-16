Potężny kryzys giganta. Pracę straci nawet 2000 osób
Źródło: Shutterstock / Hryshchyshen Serhii
Brytyjska grupa medialna BBC ogłosiła poważne cięcia. Redukcja ma objąć blisko 10 proc. pracowników, co przełoży się na likwidację tysięcy etatów.

Zapowiedziana przez BBC redukcja jest podyktowana chęcią znalezienia oszczędności w budżecie na kolejne lata. To pozwoli korporacji obniżenia kosztów o 500 mln funtów, a tymczasowy dyrektor generalny BBC Rhodri Talfan Davies przyznał, że stacja rozważa likwidację kilku kanałów oraz usług.

BBC ogłasza masowe zwolnienia

Na początek BBC podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby pracowników obsługujących Pałac Buckingham i tematykę rodziny królewskiej. Redukcja w tym obszarze była widoczna jeszcze w marcu, gdy okazało się, że relacja z okazji Dnia Pamięci była prowadzona tylko przez jedną osobę, a nie jak dotychczas cały zespół. BBC od razu nadziało się na krytykę, głównie ze strony polityków, którzy zarzucali telewizji „antybrytyjskie” podejście.

Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z zapowiedziami BBC zlikwiduje nawet dwa tysiące miejsc pracy. Firma musi się zaadaptować do strategii oszczędnościowej, a cięcia muszą zostać zaplanowane, by nie ucierpieli na tym odbiorcy usług takich jak internet, radio i telewizja. Dyrektor generalny BBC ogłosił, już niedługo firma przedstawi szczegółowy plan zmian na najbliższe miesiące.

Pracownicy i związki zawodowe reagują na decyzję BBC

Po zapowiedzi BBC w sprawie zwolnień Philippa Childs z unii Bectu oceniła, że skala redukcji będzie „dewastująca nie tylko dla pracowników, ale i dla całej organizacji”. Na ten moment w BBC zatrudnionych jest blisko 21,5 tys. osób.

Związki zawodowe są pełne obaw i alarmują, że „cięcia poważnie podważają zdolność BBC do realizacji swoich celów, dostarczania jakościowego dziennikarstwa i programów, które informują, edukują i bawią” – w takich słowach oceniłą decyzję BBC Laura Davison z National Union of Journalists.

Kryzys BBC i nowe wyzwania dla brytyjskiej grupy medialnej

Od długiego czasu BBC zmaga się z presją finansową, która jest efektem wysokiej inflacji produkcji i coraz niższych dochodów z tytułu opłat licencyjnych i przychodów komercyjnych.

Ponadto BBC prowadzi negocjacje z brytyjskim rządem w sprawie przyszłości opłaty licencyjnej, co jest powiązane ze zbliżającym się odnowieniem statutu królewskiego, co przypada na końcówkę 2027 roku.

Zachowanie stabilności finansowej jest dla BBC kluczowe, a Lisa Nandy, sekretarz ds. kultury naciska na firmę, że powinna podejmować trudne decyzje, tak jak to robią inne instytucje w Wielkiej Brytanii.

BBC z nowym zarządem

Rewolucja kadrowa w BBC zbiega się w czasie z nadchodzącą zmianą na stanowisku dyrektora generalnego spółki. Nowym szefem BBC zostanie były menedżer Google Matt Brittin, a jego kadencja rozpocznie się 18 maja. Pracownicy stacji są pełni obaw nie tylko w kontekście utraty posad, ale też wyrażają niepokój co kierunku zmian w BBC i ostrzegają, że dalsze cięcia mogą doprowadzić do spadku jakości produkcji w firmie, co wpłynie na gorszy odbiór ze strony publiczności.

Źródło: BBC