Potężny kryzys giganta. Pracę straci nawet 2000 osób

Zapowiedziana przez BBC redukcja jest podyktowana chęcią znalezienia oszczędności w budżecie na kolejne lata. To pozwoli korporacji obniżenia kosztów o 500 mln funtów, a tymczasowy dyrektor generalny BBC Rhodri Talfan Davies przyznał, że stacja rozważa likwidację kilku kanałów oraz usług.

BBC ogłasza masowe zwolnienia

Na początek BBC podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby pracowników obsługujących Pałac Buckingham i tematykę rodziny królewskiej. Redukcja w tym obszarze była widoczna jeszcze w marcu, gdy okazało się, że relacja z okazji Dnia Pamięci była prowadzona tylko przez jedną osobę, a nie jak dotychczas cały zespół. BBC od razu nadziało się na krytykę, głównie ze strony polityków, którzy zarzucali telewizji „antybrytyjskie” podejście.

Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z zapowiedziami BBC zlikwiduje nawet dwa tysiące miejsc pracy. Firma musi się zaadaptować do strategii oszczędnościowej, a cięcia muszą zostać zaplanowane, by nie ucierpieli na tym odbiorcy usług takich jak internet, radio i telewizja. Dyrektor generalny BBC ogłosił, już niedługo firma przedstawi szczegółowy plan zmian na najbliższe miesiące.

Pracownicy i związki zawodowe reagują na decyzję BBC

Po zapowiedzi BBC w sprawie zwolnień Philippa Childs z unii Bectu oceniła, że skala redukcji będzie „dewastująca nie tylko dla pracowników, ale i dla całej organizacji”. Na ten moment w BBC zatrudnionych jest blisko 21,5 tys. osób.

Związki zawodowe są pełne obaw i alarmują, że „cięcia poważnie podważają zdolność BBC do realizacji swoich celów, dostarczania jakościowego dziennikarstwa i programów, które informują, edukują i bawią” – w takich słowach oceniłą decyzję BBC Laura Davison z National Union of Journalists.

Kryzys BBC i nowe wyzwania dla brytyjskiej grupy medialnej

Od długiego czasu BBC zmaga się z presją finansową, która jest efektem wysokiej inflacji produkcji i coraz niższych dochodów z tytułu opłat licencyjnych i przychodów komercyjnych.

Ponadto BBC prowadzi negocjacje z brytyjskim rządem w sprawie przyszłości opłaty licencyjnej, co jest powiązane ze zbliżającym się odnowieniem statutu królewskiego, co przypada na końcówkę 2027 roku.

Zachowanie stabilności finansowej jest dla BBC kluczowe, a Lisa Nandy, sekretarz ds. kultury naciska na firmę, że powinna podejmować trudne decyzje, tak jak to robią inne instytucje w Wielkiej Brytanii.

BBC z nowym zarządem

Rewolucja kadrowa w BBC zbiega się w czasie z nadchodzącą zmianą na stanowisku dyrektora generalnego spółki. Nowym szefem BBC zostanie były menedżer Google Matt Brittin, a jego kadencja rozpocznie się 18 maja. Pracownicy stacji są pełni obaw nie tylko w kontekście utraty posad, ale też wyrażają niepokój co kierunku zmian w BBC i ostrzegają, że dalsze cięcia mogą doprowadzić do spadku jakości produkcji w firmie, co wpłynie na gorszy odbiór ze strony publiczności.

