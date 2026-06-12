Te słowa zabolą Karola Nawrockiego. „Kryje bandziorów”

Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. – To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać – stwierdził prezydent w opublikowanym nagraniu.

– Od wielu miesięcy Kancelaria Prezydenta przedstawia konkretne propozycje zmian. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowanym – wskazał Karol Nawrocki.

Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Gawkowski grzmi

Do słów prezydenta odniósł się Krzysztof Gawkowski. – Prezydent Nawrocki w sprawie kryptowalut okłamuje Polaków – powiedział w programie „Gość Wydarzeń” wicepremier i minister cyfryzacji. – Mamy do czynienia z ustawą, która dawała bezpieczeństwo milionom Polek i Polaków, którzy inwestują na tym rynku – podkreślił polityk.

– Prezydent przyzwala na to, żeby na kryptowalutach zarabiali oszuści, a Polacy byli okradani. To się dzieje – kontynuował na antenie Polsat News. – Prezydent z PiS-u (Nawrocki startował z poparciem PiS w wyborach prezydenckich, ale nigdy nie należał do partii – red.) nie chce nadzoru. To jest krycie kolegów przed tym, że moczyli ręce w brudnej aferze. I albo my zaczniemy nazywać to po imieniu, że prezydent kryje bandziorów, albo będzie się działo… – mówił Gawkowski.

– Prezydent kryje bandziorów? – dopytywał dziennikarz, przerywając ministrowi. – A wyprowadzanie pieniędzy, oszukanych kilka tysięcy ludzi, Zondacrypto, setki milionów złotych, które wyparowały, przestępcy, bo tak ich będę nazywał… – kontynuował Gawkowski. Dziennikarz po raz kolejny przerwał ministrowi, twierdząc, że jego gość posłużył się bardzo mocnymi słowami. – Ale ci ludzie uciekli z Polski czy nie? Są w Izraelu. Pieniądze stracili ludzie? Stracili. To nie bandziorzy, to kto to jest? – pytał Gawkowski.

– Pan powiedział, że powiedziałem mocne słowo. Czy ludzie, którzy okradli świadomie Polaków, wyprowadzili pieniądze, kiedy polskie władze mówiły wprost, że potrzebny jest szybki nadzór, to to są bandyci, których trzeba piętnować, a prezydent ich chroni, czy nie? – kontynuował.

Kolejna ustawa ws. kryptoaktywów? Jasna deklaracja ministra cyfryzacji

Krzysztof Gawkowski zapowiedział także, że polski rząd wciąż będzie dążył do wprowadzenia ustawy, która będzie dotyczyła nadzoru nad rynkiem kryptowalut. – Jeżeli komuś w opozycji, w PiS-ie czy Konfederacji, w Pałacu Prezydenckim czy gdziekolwiek indziej wydaje się, że nie będziemy mieli w tej sprawie kolejnej ustawy, to się myli – zakończył wątek.

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