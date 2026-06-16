Koniec pewnej epoki. Właściciel Pizza Hut właśnie podjął decyzję wartą miliardy

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek gastronomicznych na świecie zmienia właściciela. Po 29 latach zarządzania siecią Pizza Hut koncern Yum Brands zdecydował się na sprzedaż biznesu. Wartość całej transakcji wynosi około 2,7 mld dolarów.

Firma poinformowała, że działalność Pizza Hut poza Chinami kontynentalnymi przejmie fundusz inwestycyjny LongRange Capital. Ta część umowy została wyceniona na około 1,5 mld dolarów. Oddzielnie sprzedana zostanie działalność w Chinach, którą przejmie Yum China Holdings Inc. za około 1,2 mld dolarów.

Sprzedaż Pizza Hut podzielona na dwa rynki

Chiny są dla marki jednym z najważniejszych obszarów działalności. To drugi co do wielkości rynek Pizza Hut po Stanach Zjednoczonych, odpowiadający za 19 proc. sprzedaży sieci.

Decyzja o rozdzieleniu działalności pokazuje znaczenie chińskiego rynku. Wartość transakcji dotyczącej samych Chin jest zbliżona do kwoty, za jaką sprzedano pozostałą część światowego biznesu.

Marka od lat mierzyła się z problemami

Yum Brands rozpoczął analizę przyszłości Pizza Hut już w listopadzie ubiegłego roku. Choć globalna sprzedaż całej grupy wzrosła o 5 proc., wyniki samej sieci pizzerii spadły o 2 proc.

W lutym koncern zapowiedział również zamknięcie 250 restauracji Pizza Hut w Stanach Zjednoczonych. Na koniec ubiegłego roku marka posiadała 19 974 lokale na całym świecie.

Zdaniem cytowanego przez Reutersa Neila Saundersa z GlobalData, Pizza Hut od dawna była najsłabszym elementem portfolio Yum Brands. Mimo prób odświeżenia marki i zamykania nierentownych punktów powrót na ścieżkę wzrostu wymagałby znaczących inwestycji.

Historia marki sięga 1958 roku

Pizza Hut została założona w Wichita w stanie Kansas przez dwóch braci, którzy pożyczyli od swojej matki 600 dolarów na otwarcie pierwszego lokalu. Nazwa restauracji została wybrana między innymi dlatego, że na szyldzie było miejsce tylko na osiem liter.

Charakterystyczny czerwony dach pojawił się w 1969 roku, a już dwa lata później sieć była największą pizzerią świata pod względem sprzedaży. W 1977 roku marka trafiła do PepsiCo, a po dwóch dekadach znalazła się w nowo utworzonym Yum Brands.

Co dalej z siecią?

Według prezesa Yum Brands Chrisa Turnera nowi właściciele mają zapewnić marce warunki do dalszego rozwoju dzięki doświadczeniu w branży restauracyjnej.

W Polsce Pizza Hut działa od 1992 roku. Pierwszą restaurację otwarto w warszawskim Hotelu Marriott. Za rozwój marki odpowiada obecnie AmRest, który poprzez partnerów franczyzowych zarządza 190 restauracjami w czterech krajach Europy, z czego ponad 140 znajduje się w Polsce.

Finalizacja sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Chinach planowana jest na trzeci kwartał bieżącego roku.

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