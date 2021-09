Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Prezes Zarządu PKP S.A.: Klienci wracają po pandemii

Podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu Szymon Krawiec przeprowadził wywiad z Prezesem Zarządu PKP S.A. Dziennikarz „Wprost” zapytał o projekt, który jest „oczkiem w głowie” prezesa. – Wszystko jest ważne, a najważniejsze jest to, żeby utrzymać to tempo rozwoju polskich kolei. Ostatnie sześć lat to niespotykane w historii inwestycje – i w infrastrukturę, dworce kolejowe, tabor i w obsługę klienta. Klienci nam uwierzyli, klienci wracają po pandemii. To jest najważniejsze. Utrzymać dobrą ofertę dla naszych klientów – powiedział Krzysztof Mamiński.

– Zapóźnienia były ogromne, a tak niestety się składa, że jeżeli poprawia się stan infrastruktury, to muszą być pewne utrudnienia, dlatego zmiany rozkładu jazdy. Ale warto czekać, bo już na wyremontowanych odcinkach jeździmy nowym taborem, jeździmy szybciej, lepiej, bardziej komfortowo. Ale to będzie jeszcze trwało. Najważniejsze, że komunikujemy pasażerom o tym, że będą utrudniania, opóźnienia, bo najważniejsza jest informacja. Klient nam to wybacza, jeśli wcześniej wie, a później obserwuje, że się poprawiła jakość naszej usługi – kontynuował Prezes Zarządu PKP S.A.

Czytaj też:

Orły „Wprost” rozdane. Jednym z laureatów minister zdrowia Adam Niedzielski