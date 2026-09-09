Debaty i kilkadziesiąt rozmów w Strefie Wprost na Forum Ekonomicznym

Polski przemysł, przyszłość rynku materiałów budowlanych, dekarbonizacja, system kaucyjny i reforma rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – to tylko jedna część tematów, które są przedmiotem rozmów w Strefie Wprost podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W ciągu wydarzenia na stoisku Wprost pojawi się ponad 30 gości ze świata biznesu, przemysłu i gospodarki.

Jednym z ważnych tematów będzie sytuacja polskiego rynku materiałów budowlanych. Rozmowy dotyczyć będą zarówno obecnej kondycji branży, jak i jej perspektyw oraz najważniejszych wyzwań. W tym kontekście zaplanowano debatę „Dekarbonizacja budownictwa – wyzwania i kierunki rozwoju”, poświęconą m.in. zmianom, jakie europejska polityka klimatyczna wymusza na sektorze budowlanym i producentach materiałów.

W Strefie Wprost pojawi się również pytanie o przyszłość polskiego przemysłu. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, czy krajowe firmy produkcyjne mają szansę zwiększać swoją pozycję w sytuacji, gdy europejska polityka regulacyjna podnosi koszty prowadzenia działalności przemysłowej. Jednym z kluczowych pytań będzie, czy polskie firmy wykorzystają słabnącą konkurencyjność części przedsiębiorstw ze „starej UE”, czy też zanim zdążą przejąć ich miejsce, same zostaną wyparte przez konkurencję z Chin.

Kolejny blok tematyczny poświęcony będzie gospodarce odpadami i projektowanym zmianom w systemie ROP. Przedstawiciele sektora rolno-spożywczego nie akceptują rozwiązań zapisanych w rządowym projekcie ustawy UC100. W Strefie Wprost padnie pytanie, dlaczego branża sprzeciwia się proponowanemu modelowi i czy projekt można jeszcze zmienić podczas prac w Sejmie.

Rozmowa o systemie kaucyjnym będzie zaś dotyczyć jego pierwszych efektów: poziomów zbiórki deklarowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zachowań konsumentów oraz tego, czy system rzeczywiście prowadzi do zwiększenia recyklingu i ograniczenia ilości odpadów w przestrzeni publicznej.

Uczestnicy dyskusji poruszą również kwestię organizacji parasolowej dla wielooperatorowego systemu kaucyjnego. Czy taki podmiot jest potrzebny? Czego brakuje dziś w relacjach i rozliczeniach pomiędzy operatorami oraz czy obowiązujące przepisy pozwalają skutecznie rozwiązywać spory między nimi?

Strefa Wprost w Karpaczu to miejsce rozmów o najważniejszych wyzwaniach polskiej gospodarki i możliwość dotarcia ze swoim przekazem do szerszego grona odbiorców niż tylko uczestnicy Forum.