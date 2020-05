Lidl wprowadzi nowy sposób zakupów. Na czym polega?

Sieć sklepów Lidl wysłała maile do klientów, w których poinformowano o nowej usłudze. „Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia funkcjonalności „Mojego Konta Lidl” na nową usługę - serwis internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl w Polsce, który zostanie uruchomiony pod adresem rezerwuj.lidl.pl” - czytamy w wiadomości.

Usługa ta będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników Mojego Konta Lidl.W regulaminie usługi podano, że klienci nieodpłatnie mogą zarezerwować online co najmniej jedną sztukę danego produktu. Sieć może nałożyć ograniczenia co do maksymalnej liczby rezerwacji na dany produkt. Rezerwacji nie będą podlegać wyroby tytoniowe, alkohol (oprócz piwa), produkty lecznicze i preparaty do początkowego żywienia niemowląt. Początkowo rezerwacja produktów ma być wdrożona w formie testowej dla ograniczonej liczby towarów.

Jak zrobić rezerwację?

Rezerwacje może składać przez stronę Rezerwuj.lidl.pl. Należy z listy wybrać sklep, w którym chce się odebrać produkty, wskazać termin odbioru i zaznaczyć towary do rezerwacji. Następnie na adres email użytkownika trafia potwierdzenie rezerwacji. Towary należy opłacić i odebrać w wybranym sklepie Lidla, okazując przy tym otrzymane od sklepu potwierdzenie. Każda rezerwacja jest ważna maksymalnie godzinę dłużej niż wskazana przez klienta data i godzina odbioru zamówienia. Zgodnie z regulaminem, klienci którzy trzy razy w danym miesiącu nie kupili zarezerwowanych produktów, mogą dostać blokadę na składanie kolejnych zamówień.

