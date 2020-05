Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych? Szumowski podał wstępną datę

Wraz ze znoszeniem nałożonych z powodu pandemii obostrzeń, przedstawiciele kolejnych branż coraz głośniej domagają się umożliwienia im powrotu do pracy. Minister zdrowia na wezwania jednej z takich grup odpowiedział za pośrednictwem Radia Zet. – Mogę zdradzić, że jest duże prawdopodobieństwo, że fryzjerzy, kosmetyczki – ten obszar usług – będzie mógł być otwarty od najbliższego poniedziałku. Jest taka duża szansa – przekazał. Dopytywany, na ile jest pewny swojej deklaracji, polityk dodawał, iż mowa o „dużym prawdopodobieństwie”. – Trudno mi wyskakiwać przed szereg i ogłaszać wcześniej samemu to, co komunikujemy na konferencjach z premierem – mówił.

Szumowski zapewniał, że decyzje o uruchamianiu kolejnych gałęzi gospodarki są za każdym razem konsultowane z daną branżą, a pod uwagę brane są także „efekty odmrażania” z poprzednich tygodni. – Nie chcemy takiej sytuacji, że będziemy odmrażali bez informacji zwrotnej jak wygląda sytuacja epidemiczna, bo to podstawowa rzecz, na którą musimy patrzeć – podkreślał. Dodawał, że informacje o ewentualnym wzroście zakażeń po otwarciu centrów handlowych powinny być dostępne dla rządzących już we wtorek 12 maja.

