Nowe, ogromne wsparcie. Przedsiębiorcy w kłopotach mogą dostać nawet do 430 tys. zł

Program ma być wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wnioski można składać od 15 czerwca.

Dotacje na kapitał obrotowy to uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej. – Gospodarcze skutki pandemii spowodowanej przez koronawirusa w szczególności odczuwają mikro, małe i średnie firmy. Robimy wszystko, co możemy, aby przedsiębiorcy wyszli z kryzysu jak najbardziej wzmocnieni i dalej mogli rozwijać swoje biznesy. Chcemy, aby mieli świadomość, że ich wspieramy i otaczamy szczególną troską. I temu też służą takie nabory jak ten – mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. Starający się o wsparcie muszą wykazać, że obroty ich organizacji spadły o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Maksymalne dofinansowanie przewidziane w naborze to prawie 430 tys. zł, przy założeniu że przedsiębiorca zatrudnia do 249 pracowników i zawnioskuje o wsparcie na 3 miesiące. Aż 2 mld zł w puli środków pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to największe wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudność w utrzymaniu płynności finansowej. Kolejne 500 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia –podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotacje są przewidziane dla firm działających na trenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

– Trwająca epidemia ma wpływ na wszystkie dziedziny gospodarki, a jej fatalne skutki odczuło wiele przedsiębiorstw. To bardzo ważne, by pomóc im przetrwać ten czas. To ważne nie tylko dla przedsiębiorców ale i dla całej naszej gospodarki. Dlatego w ramach naboru przedsiębiorcy mogą otrzymać 100 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że nie muszą mieć wkładu własnego. A aby możliwie jak najbardziej uprościć składanie wniosków cały proces będzie przeprowadzony zdalnie – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku lub do wyczerpania alokacji. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosku.

Czytaj także:

Wiceminister rozwoju: Kolejnej tarczy antykryzysowej już nie będzieCzytaj także:

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców. Jak ją dostać?