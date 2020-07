Marian Banaś złożył wniosek o odwołanie dyrektora generalnego NIK

O sprawie poinformowała sama Najwyższa Izba Kontroli za pośrednictwem Twittera. Marian Banaś złożył wniosek o odwołanie Andrzeja Stycznia w piątek 17 lipca, jednak NIK przekazał informację o tym dopiero dziś.

Banaś odsuwa Dziubę

14 lipca Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że Marian Banaś podjął decyzję o odsunięciu wiceprezesa ds. nadzoru nad kontrolami Tadeusza Dziuby, aby „zagwarantować niezależność kontrolerom NIK” . Wpis opatrzony został hasztagiem #niezależnaNIK. Marian Banaś swojemu zastępcy zarzucić miał próbę wpłynięcia na wyniki kontroli przeprowadzonych przez służbę i zastraszanie kontrolerów jednego z departamentów. Jak podaje „Rzeczpospolita”, Dziuba miał „grozić zablokowaniem raportu ws. stworzenia w rządzie stanowiska ministra do spraw pomocy humanitarnej dla Beaty Kempy oraz oceny realizacji stawianych przez nią zadań”.

Zawiadomienie do prokuratury

9 lipca prezes Marian Banaś skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tadeusza Dziubę. „Stojąc na straży niezależności kontrolerów NIK Prezes Marian Banaś skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z Art. 231 KK przez wiceprezesa Tadeusza Dziubę i wystąpił do Marszałek Sejmu z wnioskiem o jego odwołanie” – czytamy we wpisie na Twitterze Najwyższej Izby Kontroli.