Tylko w dotacjach jest 23 mld euro, a są jeszcze pożyczki. Emilewicz kreśli ramy dla nowego programu

Od lipca propozycje projektów inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy zbiera Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Dotychczas zebrano ich ok. 2 tys. na poziomie krajowym, obecnie trwa jeszcze zbieranie projektów z regionów.

– W najbliższym tygodniu chcemy rozpocząć konsultacje publiczne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Chcemy dobrze się przygotować do wykorzystania środków unijnych tak, aby one pracowały w polskiej gospodarce już w I kwartale – powiedziała wicepremierka i ministerka rozwoju Jadwiga Emilewicz na konferencji prasowej podczas Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu.

Emilewicz kreśli plany: Ustawa o inwestycjach wiatrowych, pakiet mieszkaniowy

Każde państwo unijne ma przedstawić plan KE od 15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku. KE będzie miała 2 miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym projektów z KPO. Wcześniej MFPR apelowało, by były to konkretne projekty inwestycyjne, a nie jedynie propozycje. Wicepremier Emilewicz w trakcie konferencji powiedziała też, że przy obecnych rozmowach koalicjantów bardzo istotne są priorytety ustawowe na okres zimowy i wiosenny.

– W tej chwili jestem odpowiedzialna za dział gospodarka i mam zamiar realizować te projekty, które przede mną – w przyszłym tygodniu pakiet mieszkaniowy. Do końca tego miesiąca nowelizacja ustawy o inwestycjach wiatrowych na lądzie. Chcemy i musimy ją przeprowadzić i na tym się dzisiaj koncentruję – dodała.

Krajowy Plan Odbudowy a dotacje i unijne decyzje

W ramach uzgodnionego na unijnym szczycie w lipcu br. Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska ma mieć do dyspozycji około 23 mld euro na dotacje (w cenach stałych) i około 34,2 mld euro na pożyczki (w cenach bieżących). Te pieniądze – o ile decyzja Rady Europejskiej zostanie zatwierdzona przez Parlament – będzie mogła inwestować w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Wynegocjowane w lipcu porozumienie zakłada ono ok. 160 mld euro dla Polski, w tym 125 mld euro w formie dotacji bezpośrednich. Według uzgodnień na unijnym szczycie w lipcu br., wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,07 bln euro, a fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro będzie składał się z: 390 mld euro w formie grantów, a 360 mld euro w formie pożyczek.