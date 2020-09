Mistrz świata ma nowy zespół. Wiadomo, gdzie trafi w 2021 Sebastian Vettel

Czterokrotny mistrz świata F1 był wiązany z zespołem znanym obecnie jako Racing Point, odkąd Ferrari ujawniło w maju, że nie zostanie przedłużony kontrakt z kierowcą po zakończeniu tego roku.

Racing Point F1. Miliarder chciał Vettela

Właściciel Astona Martina, Lawrence Stroll, celował w Niemca, który od samego początku będzie zwracał szczególną uwagę na zespół pod nową tożsamością wspieraną przez producenta sportowych samochodów.

Pozostanie w zespole Lance’a Strolla (syna właściciela) oznaczało, że zabrakło miejsca dla Sergio Pereza, który obecnie startuje w swoim siódmym sezonie w drużynie z Silverstone. W środę wieczorem Meksykanin potwierdził swoje odejście w komunikacie prasowym.

Aston Martin F1. To nie są żarty

Podpisanie kontraktu z firmą Vettela to kolejny dowód na to, jak poważnie Stroll – kanadyjski miliarder – podchodzi do budowania zespołu Astona Martina i do firmy w ogóle, którą również nabył. Planowana jest nowa fabryka, sąsiadująca z obecnym obiektem.

– Cieszę się, że w końcu mogę podzielić się tą ekscytującą wiadomością o swojej przyszłości – powiedział Vettel. – Jestem niezwykle dumny, mogąc powiedzieć, że zostanę kierowcą Astona Martina w 2021 roku. To dla mnie nowa przygoda z prawdziwie legendarną firmą samochodową. Jestem pod wrażeniem wyników, które zespół osiągnął w tym roku i wierzę, że przyszłość wygląda jeszcze jaśniej.

– Energia i zaangażowanie Lawrence’a w ten sport jest inspirujące i wierzę, że możemy razem zbudować coś wyjątkowego. Nadal bardzo kocham Formułę 1 i moją jedyną motywacją jest ściganie się z przodu stawki. Robić to z Astonem Martinem, to będzie wielki przywilej.

Szef zespołu Otmar Szafnauer powiedział: – Wszyscy w Silverstone są ogromnie podekscytowani tą wiadomością. Sebastian jest sprawdzonym mistrzem i ma mentalność zwycięzcy, która odpowiada naszym ambicjom na przyszłość jako Aston Martin F1 Team. W sobotnie lub niedzielne popołudnia Sebastian jest jednym z najlepszych na świecie i nie mogę wyobrazić sobie lepszego kierowcy, który pomógłby nam przenieść się w tę nową erę. Odegra znaczącą rolę w przeniesieniu naszego zespołu na wyższy poziom – zakończył Szafnauer.