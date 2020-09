Majątek Pablo Escobara znaleziony w ścianie. „Zapach był zdumiewający”

Nicolás Escobar to bratanek Pablo Escobara, najsłynniejszego barona narkotykowego wszech czasów, który został zabity w grudniu 1992 roku w rodzinnym Medellín.

Jak powiedział kolumbijskim mediom, do poszukiwania pieniędzy w swoim mieszkaniu w Medellín, w którym mieszka od ostatnich pięciu lat, zainspirowała go „wizja”. Powiedział też, że nie jest to pierwszy raz, kiedy odkrywa gotówkę, którą jego stryj ukrywał przed władzami trzy dekady temu. Kolumbijskie media stwierdziły, że stare banknoty są teraz bezwartościowe. „The Telegraph” donosił, że ich wartość to około 14 mln funtów.

Escobar, który zginął w strzelaninie policyjnej w 1993 roku, był uważany za siódmego najbogatszego człowieka na Ziemi u szczytu swojej kariery handlarza narkotykami, a plotki o jego ukrytych fortunach krążą po Medellín od dnia jego śmierci.

Majątek Escobara w ścianie. „Zapach był zdumiewający”

Nicolás Escobar powiedział kolumbijskiej sieci telewizyjnej Red + Noticias, że znalazł także maszynę do pisania, telefony satelitarne, złote pióro, aparat i rolkę filmu, która jeszcze nie została wywołana. Pieniądze były w ścianie. – Zapach był zdumiewający. 100 razy gorszy niż coś, co umarło – mówił, opisując, jak niektóre banknoty zepsuły się na przestrzeni lat.

Nicolás opowiedział też przy okazji o swoim związku ze stryjem, opisując nawet jeden przypadek, w którym został porwany przez ludzi, którzy próbowali odkryć miejsce pobytu Escobara. – Byłem wtedy torturowany przez siedem godzin – powiedział. – Dwóch moich współpracowników zostało zaatakowanych piłą łańcuchową.

Escobar zyskał rozgłos po utworzeniu kartelu narkotykowego w Medellín w latach 70. XX wieku, który w szczytowym okresie dostarczał szacunkowo 80 procent kokainy przemycanej do Stanów Zjednoczonych.

Pablo Escobar dzięki swojemu bogactwu siedem razy znalazł się na liście światowych miliarderów magazynu Forbes. Wykorzystał swoje ogromne rezerwy gotówkowe, aby sfinansować swoje życie po ucieczce z więzienia w 1992 roku, ale ostatecznie zginął w Medellín w 1993 roku.

