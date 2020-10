Ceny rosną. Które artykuły zdrożały najbardziej?

Inflacja wyniosła 3 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2020 roku – podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku tych danych. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,3 proc. rok do roku, ceny nośników energii – wzrosły o 4,8 proc. rok do roku, zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 9,2 proc. rok do roku – poinformowano..

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc. w październiku. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,1 proc., nośników energii – wzrosły o 0,3 proc. zaś paliw do prywatnych środków transportu spadły o 1 proc. – podał też GUS.

Inflacja: kolejny miesiąc wzrostu

Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 3,2 proc. We wrześniu inflacja roczna wynosiła 3,2 proc. najwięcej w Europie. Dane będą dodatkowo weryfikowane, ostateczne ukażą się dopiero w połowie listopada.

Business Insider Polska zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sytuacji. Portal zauważa: „Pośrednio przyczyną takiego stanu rzeczy są puste pieniądze wpuszczone na rynek przez Narodowy Bank Polski w związku z ratowaniem gospodarki po wprowadzonych na czas pandemii restrykcjach”.

Analitycy mBank Research są zaskoczeni wzrostem cen energii, ale według nich na koniec roku NBP osiągnie cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. Z kolei analitycy Pekao zauważają, że choć w ujęciu rok do roku żywność zdrożała, to ceny żywności w piątym kolejnym miesiącu zmalały (w październiku według szacunków GUS o 0,1 proc.).

