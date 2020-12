Domino’s i Dominium razem. Sieci pizzerii się połączą

Przejęcie nie oznacza, że którakolwiek z marek zniknie z rynku. Wręcz przeciwnie, nie ma takich planów. Polska spółka Dominium zostanie przejęta przez Domino’s Pizza Poland.

Ta pierwsza to w tej chwili sieć 60 restauracji. Z kolei Domino’s Pizza Poland to spółka notowana na giełdzie w Londynie (AIM). To polski franczyzobiorca światowego giganta, który posiada na całym świecie 17 tys. lokali.

Polska i amerykańska sieć

Pizza Dominium powstała w Warszawie w 1993 roku i była jedną z pierwszych po okresie przemian, która przekształciła się w sieć. Z kolei Domino’s ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych. Historia sieci, która wraz z franczyzobiorcami zatrudnia 270 tys. osób sięga początku lat 60. XX wieku.

Przejęcie spółki jest skomplikowanym procesem znanym jako odwrotne przejęcie (polega na przejęciu spółki prywatnej przez notowaną na giełdzie, w ramach którego dochodzi do wymiany aktywów obu podmiotów oraz emisji akcji).

Przejęcie poprzez emisję akcji

„Firma pozyska 3,5 mln funtów poprzez sprzedaż i subskrypcję łącznie 43,75 mln nowych akcji po cenie emisyjnej 0,08 funta za akcję. Zostanie również przeprowadzona oferta sprzedaży 21,8 mln akcji, które stanowią część odpłatnych akcji wyemitowanych na rzecz Malaccan Holdings i które również zostaną uplasowane po tej samej cenie emisyjne” – pisze zarząd Domino’s Pizza Poland.

