Rekord ubezpieczeniowych przestępstw. Są też nowe metody oszustów

Podsumowania, które jeży włos na głowie dokonała Polska Izba Ubezpieczeń. Z danych wynika, że liczba wyłudzeń wzrosła radykalnie, a kwoty poszybowały do poziomów nie notowanych od lat. Co najbardziej niepokojące, to że wedle szacunków przypadki wykryte to ledwie 10 proc. wszystkich.

Na każdym przypadku tracą też uczciwi

„Jeśli część klientów ubezpiecza się tylko po to, żeby wyłudzić odszkodowanie, system przestaje działać prawidłowo. Każdy przypadek wyłudzenia oznacza nienależne odszkodowanie, którego koszty ponoszą klienci w składkach za ubezpieczenia” – piszą ubezpieczyciele w raporcie. Dodają, że wyłudzenia (fraudy) nie są domeną polskiego systemu ubezpieczeń, ale mamy z nimi do czynienia w całej Europie, gdzie ich liczba także wzrasta.

Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała ostatni rok, co do którego dysponuje pełnymi danymi, czyli rok 2019. W tym czasie wykryto 17,1 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań. 85 proc. wiązało się z ubezpieczeniami majątkowymi. Z ubezpieczeniami na życie niemal 2,5 tys. Oszuści zatajają informacje o stanie zdrowia, podają nieprawdziwe dane dotyczące mienia, zmieniają okoliczności zdarzeń.

Wg PIU najczęściej udaremniane przypadki wyłudzania odszkodowań to:

składanie roszczeń w związku ze szkodą, która nie miała miejsca,



zawyżanie rozmiarów szkody, która faktycznie zaistniała,



umyślne spowodowanie szkody celem wyłudzenia odszkodowania,



ubezpieczanie mienia w kilku zakładach ubezpieczeń, żeby pobrać świadczenie kilkukrotnie,



podawanie zawyżonej wartości mienia celem otrzymania wyższego odszkodowania (tzw. nadubezpieczenie),



zatajanie informacji, które byłyby podstawą do podniesienia składki za ubezpieczenie.



Radykalne wzrosty wyłudzeń

Jak przypomina Izba wartość wyłudzeń w przypadku ubezpieczeń na życie zwiększyła się 4-krotnie między 2014, a 2019 rokiem, z 10,3 mln zł do 43 mln zł. Wyłudzenia w 2019 roku stanowiły 0,23 proc. wartości wszystkich wypłaconych i było ich 3 razy tyle, co w 2018 roku.

Rosną kwoty wyłudzeń jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe. W 2019 roku było 14,6 tys. przypadków (351 mln zł). Najwięcej wyłudzeń dotyczyło OC komunikacyjnych (175,6 mln zł) i Autocasco (96 mln zł).

Stare metody uzupełniają nowe

Jak podaje PIU wyłudzający stosują wciąż nowe metody. Te stare to wielokrotne ubezpieczanie pojazdów (AC), pozorowanie szkód i zawyżanie strat w porozumieniu z pracownikami ubezpieczalni. Nowe zaś polegają na wyłudzaniu podatku VAT, raportowaniu szkód z udziałem luksusowych pojazdów czy nawet poleganiu na wynikach pracy sztucznej inteligencji obsługującej szkody.

