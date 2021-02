Polska będzie miała nową stację polarną na Antarktyce

Nowa stacja powstanie na Antarktyce. To część świata poniżej 60. równoleżnika południowego, która obejmuje Antarktydę (to kontynent), otaczające ją wyspy oraz część oceanu Południowego (to ocean, który otacza kontynent i łączy się wzdłuż 60. równoleżnika z oceanami Spokojnym, Indyjskim i Atlantyckim).

Stacja stanie na Wyspie Króla Jerzego (największa wyspa w archipelagu Szetlandów Południowych, odkryta przez Williama Smitha w 1819 roku, nazwana na cześć Jerzego III, ostatniego króla Wielkiej Brytanii i Irlandii i pierwszego króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, chociaż nie tylko, bo Jerzy III był też pierwszym królem Hanoweru i jedynym królem Anglo-Korsyki). W tym miejscu mieściła się poprzednia baza, którą nowa stacja zastąpi.

Piękny budynek w pięknych okolicznościach przyrody

Stacja będzie miała trzy kondygnacje i stanie 120 km od wybrzeży Antarktydy. To będzie futurystyczny budynek, który w sezonie letnim przyjmie 37 osób. W sezonie zimowym, jak donosi periodyk, o stację dbać będzie 13 tzw. zimowników.

Patronem polskiej stacji pozostanie Henryk Arctowski. To on wraz z Antonim Bolesławem Dobrowolskim, jako pierwsi Polacy dotarli do Antarktyki. Płynęli na pokładzie belgijskiego statku o zaskakującej nazwie „Belgica”. Henryk Arctowski urodził się w Warszawie (1871), ale zmarł w Waszyngtonie (1958).

„Projekt życia”

„Gazeta Wyborcza” cytuje Huberta Majewskiego, kierownika projektu: „W spektakularnym krajobrazie, w szczególnym przyrodniczo miejscu, powstanie świetna architektura. Myślę, że dla wszystkich uczestników projektu nowa stacja antarktyczna jest niezwykłym wyzwaniem. Druga taka okazja pewnie się nie trafi”.

Przetargi wystartują w połowie 2021 roku, a na przełomie 2021/2022 roku zacznie się zbrojenie terenu, montaż hal magazynowych, oczyszczalni ścieków, posadowienie fundamentów pod budynek główny oraz przygotowanie w Polsce jego konstrukcji, jak wyjaśnia Majewski.

Nowa stacja Arctowskiego będzie gotowa w 2024 roku.

