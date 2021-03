Warszawa „nieprzekonana” do zwracania pieniędzy za wywóz śmieci

O sprawie obszernie pisze Business Insider Polska. Serwis przypomina, że obowiązująca od marca 2020 roku uchwała śmieciowa została unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. To nie jest prawomocne, ale Warszawa chce zaskarżyć orzeczenie WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby ten podtrzymał orzeczenie WSA, miasto znalazłoby się w kłopocie, ponieważ teoretycznie musiałoby zwrócić pieniądze mieszkańcom.

Warszawa raczej nie zwróci pieniędzy

Tymczasem, jak mówi w BIP wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, „nie jesteśmy przekonani co do tego, że będziemy zwracali mieszkańcom środki za odbiór odpadów”.

– Według naszej wiedzy, nie było jeszcze gminy, która by zwracała pieniądze mieszkańcom, mimo tego, że niektóre uchwały były uchylane skutecznie również na poziomie NSA. I nawet jeśli doszłoby do niekorzystnego rozstrzygnięcia NSA, my wcale nie jesteśmy przekonani co do tego, że te środki będziemy zwracali. Dlatego że opłata, którą pobieramy od mieszkańców za gospodarkę odpadami, jest opłatą, którą pobieramy za coś konkretnego: za świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadami – powiedział Olszewski, cytowany przez Business Insider Polska.

Opłata śmieciowa zmieni się w kwietniu

Przy czym, jeśli orzeczenie NSA będzie niekorzystne, Warszawa jest gotowa na wieloletnią batalię sądową.

Przypomnijmy, unieważniona przez WSA uchwała oznacza, że od 1 marca 2020 roku opłata za śmieci w Warszawie wynosi 94 zł od domu jednorodzinnego i 65 od mieszkania w bloku lub kamienicy (dwa razy więcej, jeśli śmieci są nieposegregowane). 1 kwietnia 2021 ma wejść w życie nowa uchwała, inaczej rozliczająca opłatę za wywóz śmieci.

