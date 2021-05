Będą zmiany w 500 plus. Ministerstwo przygotowało nowelizację ustawy

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad zmianami w programie „Rodzina 500 plus”. Zgodnie z projektem zmian świadczenia miałyby być wypłacane tylko i wyłącznie przez ZUS. Obecnie obsługą programu zajmują się samorządy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w sprawach wymagających decyzji i rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego - wojewoda.

500 plus - zmiany w składaniu wniosków

Obecnie, aby otrzymać 500 plus należy co roku składać wniosek na nowy okres świadczeniowy. Ustawa dopuszcza możliwość składania wniosków w różnych formach, m.in. w formie papierowej, a wypłata świadczenia może następować za pośrednictwem poczty, wypłaty gotówkowej lub przekazu bankowego.

Projekt zmian przygotowany przez MRPiPS zakłada wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków i wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej, a także odejście od corocznego składania wniosków i automatyczne odnawianie prawa do świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że zmiany mają na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia, a tym samym redukcję kosztów jego obsługi. Dodatkowo ma ograniczać ryzyko zarażenia COVID-19, m.in. dzięki eliminacji bezpośrednich kontaktów z innymi osobami przy osobistym składaniu wniosków. Resort szacuje, że w okresie 2022-2032 łączne koszty obsługi wyniosą ok. 427 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat.

500 plus - ile wydano na świadczenia?

Obecnie z programu Rodzina 500 plus korzysta ponad 6,5 mln dzieci. Z danych MRiPS wynika, że od momentu uruchomienia na program wydatkowano ponad 134 mld zł. Łączne koszty obsługi świadczenia w latach 2016-2020, czyli od początku funkcjonowania programu, wyniosły przeszło 1,6 mld zł.

