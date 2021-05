Quiz. Euro czy dolary? Sprawdź swoją znajomość (nie zawsze oczywistych) walut

Nie spełniły się ambicje niektórych europejskich polityków, by na terenie całej Unii Europejskiej obowiązywała wspólna waluta. Wciąż wiele krajów posługuje się własnymi walutami i wcale nie upominają się o włączenie ich do strefy euro. Jednocześnie jest w Europie kraj, który wciąż jest daleko od spełnienia wymogów, które umożliwiają przyjęcie do wspólnoty, a mimo wszystko obowiązuje w nim euro. Jak to się stało? To wynik trudnej historii tego kraju i konieczności szybkiego uregulowania jego spraw finansowych.

QUIZ:

Waluty świata. Czym płacimy na Cyprze, a czym na Ukrainie?

Jakie środki płatnicze obowiązują w Bułgarii, Rumunii czy w Szwecji? A jak nazywa się waluta, którą mają w portfelu nasi sąsiedzi z Ukrainy? Dolary kojarzymy ze Stanami Zjednoczonymi, ale obowiązuje również w innych państwach, wktórych mówi się po angielsku. Nie ma nic wspólnego z „USD”, bo politykę monetarną wszystkich tych państw regulują narodowe banki centralne.

W dzisiejszym teście sprawdzamy, czy znacie obowiązujące na świecie waluty. Ciekawe, jak poradzicie sobie z ostatnim pytaniem.

Czytaj też:

Kursy walut. NBP zaskakuje, ale złoty pozostaje niewzruszony