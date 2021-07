Kolejne kanały grupy TVN mogą mieć problemy. Jest jeden warunek

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż nie przedłużyła wygasającej we wrześniu koncesji dla stacji TVN24. Wszystko przez to, że koncesja może być wydana osobie lub firmie z Polski albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właścicielem TVN jest koncern Discovery z USA, który polską stacją zarządza za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV zarejestrowanej w Holandii.

Fuzja Warner Media i Discovery problemem dla KRRiT? Kanały grupy TVN mogą stracić koncesję

KRRiT niepokoi również fuzja Discovery z Warner Media – informują Wirtualne Media. Jeśli dojdzie do połączenia spółek, wówczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może cofnąć koncesję dla pozostałych kanałów z grupy TVN. Powodem jest przepis mówiący o tym, że dzieje się tak, kiedy „nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę”.

Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski tłumaczył, że „problemem jest sztuczne przenoszenie praw na spółki w krajach europejskich, co jest dyskryminujące na polskich przedsiębiorców”. Szef KRRiT zapewniał, że nie chodzi o ograniczenie wolności słowa. Kołodziejski zaznaczył, że TVN24 stara się o koncesję dla kanału satelitarno-kablowego, z którym zazwyczaj nie ma problemu. Większy problem może być z TVN7, który stara się o koncesję naziemną.

Zarząd TVN odpowiada Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Zarząd spółki TVN podkreślił, że struktura własnościowa firmy jest zgodna z ustawą o radiofonii i telewizji. Dodano, że problemów nie było w 2015 r., kiedy KRRiT zaakceptowało wejście amerykańskiego kapitału do TVN i do czasu ubiegania się o koncesję dla TVN24 nie było z tym żadnych problemów. Zarząd przypomniał, że jeszcze nie doszło do fuzji.

