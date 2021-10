Inflacja w górę w całej Unii Europejskiej. Polska na niechlubnym podium

Inflacja w Unii Europejskiej wzrosła z 3,2 proc. w sierpniu do 3,6 proc. we wrześniu - podał Eurostat. Polska znalazła się na trzecim miejscu niechlubnego rankingu. Przed nami uplasowały się wyłącznie Estonia i Litwa, które zanotowały poziom 6,4 proc. Najkorzystniej w zestawieniu wzrostu cen towarów i usług ponownie wypadły Malta (0,7 proc.), Portugalia (1,3 proc.) i Grecja (1,9 proc.).

W strefie euro dane przedstawiają się nieco inaczej, ale nie są bardziej pozytywne. Biorąc pod uwagę wyłącznie te kraje, inflacja wzrosła z 3 proc. w sierpniu do 3,4 proc. we wrześniu, czyli jest najwyższa od 13 lat. Poziom wzrostu cen towarów i usług jest podawany przez Eurostat w ujęciu rocznym, czyli odnosi się do analogicznego okresu wcześniejszego roku. W tym przypadku dane zestawiane są z poziomami notowanymi we wrześniu 2020 roku.

Inflacja w UE rośnie od początku roku

Masowe wzrosty cen w Unii Europejskiej rozpoczęły się na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021, gdy Eurostat zanotował pierwsze gwałtowne wzrosty, które z jednym wyjątkiem trwają nieustannie do dziś. To pierwsza tego typu sytuacja od połowy 2016 roku, gdy inflacja również pięła się w górę przez kilka miesięcy.

