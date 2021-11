Adam Glapiński dostał specjalną nagrodę od Andrzeja Dudy. Co docenił prezydent?

W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, w trakcie II części Kongresu 590, odbyła się gala XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Andrzej Duda uhonorował prof. Adama Glapińskiego Specjalną Nagrodą Gospodarczą za „utrzymanie stabilności systemu bankowego w kryzysie spowodowanym pandemią wirusa SARS-coV-2”.

Na stronie prezydenta ukazała się krótka notka o prezesie NBP. „Prof. Adam Glapiński to ekonomista i wykładowca akademicki. Od 2016 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego. Zwolennik prowadzenia przez Polskę niezależnej polityki pieniężnej. Jako Prezes NBP znacząco zwiększył rezerwy złota w posiadaniu banku centralnego. Wspiera obrót gotówkowy, jako gwarancję bezpiecznego i nieprzerwanego funkcjonowania gospodarki” – czytamy.

Inflacja rośnie, stopa referencyjna w górę

Prof. Adam Glapiński, który chce pozostać drugą kadencję na stanowisku prezesa NBP, otrzymał nagrodę w momencie, w którym stoją przed nim dwa zadania. „Przekonać Polaków, że pędząca inflacja jest tylko chwilową niedogodnością oraz udobruchać prezesa PiS” – wskazuje dziennikarz „Wprost” Dariusz Grzędziński.

Przypomnijmy – Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja konsumencka wyniosła w październiku 6,8 proc. Mimo że jest to na razie tylko szybki szacunek, który prawdopodobnie finalnie nieco spadnie, to odczyt jest i tak o wiele wyższy, niż przewidywał konsensus rynkowy. W środę 3 listopada, zgodnie z przewidywaniami analityków, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę referencyjną o 75 pb do 1,25 proc. Działanie to odczytuje się jako próbę ucieczki przed wzrastającym wskaźnikiem inflacji.

