Spis Powszechny za nami, ale nie do końca. 100 tys. osób musi uważać na kontakt z tego numeru

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Główny Urząd Statystyczny zbierał dane na temat wszystkich Polek i Polaków, jak co dziesięć lat, a odmowa udziału obarczona jest karami. Choć od zakończenia spisu minęło blisko półtora miesiąca, to zanim GUS opracuje finalne dane, musi jeszcze sprawdzić ich jakość.

Dlatego też 12 listopada ruszyło badanie kontrole po spisie, które potrwa do 24 listopada. Jak opisuje GUS: „Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym”.

Spis Powszechny zakończony, ale GUS może do ciebie zadzwonić. Trwa badanie kontrolne

W tym okresie (12-24 listopada) można oczekiwać telefonów od Głównego Urzędu Statystycznego. Wytypowana grupa to 100 000 mieszkań, które spisano w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego, a ankietowani będą pełnoletni respondenci (chodzi o tzw. pierwszych respondentów, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie).

GUS będzie kontaktował się z wytypowanymi osobami wyłącznie telefonicznie. Do tych osób zgłosi się ankieter statystyczny, a zadzwoni z numeru 22 828 88 88.

„Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania. Badanie kontrolne zajmie około 10 minut” – wskazuje GUS.

Ktoś dzwoni z numeru 22 828 88 88? To GUS ws. spisu powszechnego, badanie obowiązkowe

Jak zapewnia Główny Urząd Statystyczny, tożsamość ankietera można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Warto zaznaczyć, że taki ankieter nie będzie pytał o zarobki, numer karty, PIN, majątek, a listę pytań również można znaleźć na spis.gov.pl.

„Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną. Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r”. – czytamy.

