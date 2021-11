Będzie dodatkowe „500 plus” dla rodziców. Posłowie przegłosowali nowe przepisy

Sejm przyjął ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Jest to jedno z najważniejszych rozwiązań socjalnych Polskiego Ładu. Zakłada m.in. dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12- 36 miesięcy. Maksymalna łączna kwota świadczeń w ramach kapitału nie może przekroczyć 12 tys. zł na dziecko.

12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom na drugie i kolejne dziecko w okresie od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia w wysokości 12 tys. zł łącznie. Nowela zakłada, że o rodzice w większości przypadków zadecydują, czy wolą pobierać co miesiąc 1000 zł przez rok, czy może 500 zł przez dwa lata. To od ich decyzji będzie także zależeć, na co przeznaczą otrzymane środki. Zgodnie z przepisami wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia trzeba będzie złożyć najwcześniej na 90 dni przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia, a najpóźniej 30 dni po tym fakcie.

Program będzie obowiązywać już po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, który w Polsce może trwać maksymalnie 12 miesięcy, ale jeszcze przed osiągnięciem przez dziecko wieku przedszkolnego.

Dodatkowe pieniądze na żłobek

Ustawa przewiduje także dofinansowanie dla dziecka w wieku do 3 lat nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Będzie ono wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

