Koniec z pułapką w polisie OC. Nowe prawo już przyjęte

Sejm przyjął zmiany w przepisach dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń OC. Nowelizacja ustawy daje nowym właścicielom pojazdów mechanicznych większą swobodę w decydowaniu o kontynuowaniu lub wypowiedzeniu dotychczasowej polisy. Za ustawą opowiedziało się 258 posłów, nikt nie zagłosował przeciw, a 179 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Dokument trafi teraz do rozpatrzenia w Senacie.

Nowe przepisy

Nowe przepisy dotyczą ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Regulacje mają charakter deregulacyjny i wprowadzają większą elastyczność dla właścicieli pojazdów w zakresie zarządzania umową OC.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami, osoba, która zakupiła pojazd mechaniczny lub uzyskała do niego prawo własności, zyska możliwość wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC w terminie wskazanym samodzielnie w oświadczeniu. Warunkiem jest, by wskazany dzień nie był wcześniejszy niż data złożenia wypowiedzenia. Rozwiązanie to ma zapobiec sytuacjom, w których umowa byłaby rozwiązana z mocą wsteczną, co mogłoby prowadzić do niejasności i sporów.

Nowe obowiązki

Nowelizacja dopuszcza również, by nabywca pojazdu zdecydował się na kontynuowanie umowy zawartej wcześniej przez poprzedniego właściciela. Taka decyzja może zapobiec przerwom w ubezpieczeniu i uprościć proces związany z utrzymaniem ciągłości ochrony.

Nowe obowiązki pojawią się również po stronie firm ubezpieczeniowych. Zgodnie z przepisami, będą one musiały informować klientów o dostępnych możliwościach, jakie wprowadza nowelizacja.

Zmiany obejmą nie tylko umowy OC dla pojazdów mechanicznych, ale także obowiązkowe ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych od ognia i zdarzeń losowych. Nowelizacja ma uprościć formalności i zwiększyć przejrzystość zasad obowiązujących po zakupie ubezpieczonego mienia.

