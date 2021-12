Jakie ceny paliw na święta? Daniel Obajtek wskazał potencjalny koszt 95-tki

W czwartek 9 grudnia Sejm przyjął ustawy, które wchodzą w skład tarczy antyinflacyjnej, w tym zapowiedzianą przez rząd obniżkę akcyzy na paliwo. Ma dojść też do czasowego wyłączenia sprzedaży paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Na to, by zmiany weszły w życie, trzeba jeszcze trochę poczekać – muszą jeszcze uzyskać aprobatę Senatu i prezydenta, a obniżki mają zacząć się z początkiem 2022 roku.

Prezes Orlenu o cenach paliw: Trudno określić co do grosza, ale 95-tka może kosztować 5,8 zł

W „Popołudniowej rozmowie” RMF FM o cenach paliw spor mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Gość programu już na samym początku musiał zmierzyć się z pytaniem, „ile będzie kosztowała 95-tka na Wigilię”.

– 95-tka będzie kosztowała około 5,80 zł. Trudno określić to, co do grosza, bo to są pewne wahania cenowe, ale zgodnie z zapowiedzią rządu i zmniejszeniem danin do państwa my to przełożymy poprzez rynek hurtowy – odpowiedział Obajtek.

Prezes Orlenu podkreślał, że już w dniu rozmowy (10 grudnia – red.) ceny na niektórych stacjach paliw dochodzą do 5,99 zł. – Oczywiście 20 grudnia będzie ten podstawowy ruch w momencie, kiedy będzie obowiązywało zmniejszenie akcyzy. I ten ruch będzie przełożony poprzez rynek hurtowy, poprzez detal od razu – powiedział.

