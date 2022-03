Tarcza antyputinowska i zmiany w Polskim Ładzie. Dziś poznamy propozycje

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem oraz minister klimatu i środowiska Anną Moskwą przedstawili założenia tzw. tarczy antyputinowskiej. Przewiduje ona m.in.: przeciwdziałanie inflacji, ochronę miejsc pracy, wsparcie firm do tej pory działających na rynku rosyjskim, derusyfikację polskiej i europejskiej gospodarki.

Tarcza antyputinowska: dla rolników i przedsiębiorców

W pakiecie przewidziano pomoc dla rolników: 500 zł dopłaty do każdego hektara użytków rolnych i 250 zł dopłaty do każdego hektara łąk i pastwisk w związku z wysokimi cenami nawozów. Dwa kolejne elementy tarczy mają być skierowane do przedsiębiorców. Wsparcia potrzebuje branża transportowa, która w związku z sankcjami i złym klimatem inwestycyjnym ograniczyła dostawy na Wschód. Polskimi ciężarówkami towary dojeżdżały nie tylko do Rosji i Białorusi, ale także krajów, które wojny nie popierają: Kazachstanu, Uzbekistanu, Mongolii, państw kaukaskich…

Trzecia część pakietu ma dotyczyć firm i inwestorów, którzy w obecnych warunkach nie są w stanie kontynuować współpracy z firmami rosyjskimi i białoruskimi i muszą ograniczyć lub całkowicie zawiesić działalność na tamtych rynkach. Chodzi tu nie tylko o polskie firmy, ale także zagraniczne, dla których obszarem działania były Rosja i Białoruś. Autorzy tarczy chcieliby zachęcić je do inwestowania w Polsce i uczynienia z naszego kraju bazy do kolejnych przedsięwzięć biznesowych.

Dodatkowo ponad 3 mld zł ma zostać przeznaczone na dokapitalizowanie spółki Gaz-System, która buduje gazociągi. Do 2027 r. Urząd Regulacji Energetyki ma regulować taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale.

W czwartek o godzinie 9:45 odbędzie się konferencja premiera oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia, na której poruszone zostaną kolejne elementy planowanej tarczy.Zaprezentowane zostaną także propozycje zmian podatkowych, które mają usprawnić Polski Ład.

