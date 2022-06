Kamienie milowe w KPO to nie tylko sądownictwo. Unia wyznaczyła ponad 300 elementów

W Warszawie rozpoczęło się spotkanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem spotkania będzie Krajowy Plan Odbudowy, na który wprawdzie w środę Komisja dała zielone światło, ale wypłata pieniędzy zależy od spełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych. Te najważniejsze dotyczą sądownictwa:

likwidacja Izby Dyscyplinarnej,

reforma systemu dyscyplinującego sędziów oraz

przywrócenie do orzekania już zwolnionych sędziów.

Kamienie milowe. 300 zadań dla Polski



Od spełnienia powyższych wymogów uzależniona jest wypłata pierwszej transzy unijnych pieniędzy, ale kolejne wypłaty będą powiązane ze spełnieniem innych zobowiązań, które dotyczą tzw. komponentów KPO. W sumie jest ich ponad 300 i dotyczą różnych aspektów funkcjonowania państwa: od bezpieczeństwa na drogach po ochronę zdrowia.

Kamienie milowe są podzielone na kilkanaście kategorii. Unia oczekuje od Polski na przykład modernizacji 478 km linii kolejowych do końca lipca 2026 roku. Porozumienia finansowe w tym temacie powinny zostać podpisane do końca 2024 roku.

W ciągu 4 lat Polska ma zlikwidować 305 niebezpiecznych miejsc na drogach, tzw. czarnych punktów, wyremontować infrastrukturę zwiększającą bezpieczeństwo na drogach, zainstalować128 nowych automatycznych urządzeń do nadzoru ruchu drogowego.

Cyberbezpieczeństwo, opieka zdrowotna, lepsza edukacja...

Polska ma wspierać badania naukowe prowadzące do stworzenia nowych leków, urządzeń wykorzystywanych do leczenia, rozwijać sektor biomedyczny, lepiej monitorować stan zdrowia Polaków i zwiększyć prewencję chorób.

Zadania obejmują też energię i ekologię. Polska będzie musiała przygotować programy wsparcia dla osób o niskich dochodach, które chciałyby budować bardziej przyjazne dla środowiska domy, dopłaty do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, inwestycje w zieloną transformację miast.

W zadaniach dotyczących cyfryzacji napisano, że Unia Europejska oczekuje, że Polska będzie rozwijała umiejętności cyfrowe obywateli (przeszkoli co najmniej 190 tys. osób w zakresie „kompetencji cyfrowych”, a więc korzystania z internetu, komputera, obsługi internetowych usług w rodzaju ePUAP), wzmocni cyberbezpieczeństwo, będzie poszerzała dostęp do internetu dla osób, które do tej pory nie mogły korzystać z sieci, położy większy nacisk na cyfryzację dokumentów, tak by były dostępne online bez konieczności pobierania fizycznych kopii z urzędów i archiwów.

