14. emerytura w 2023 roku. „Decyzja jeszcze nie zapadła”

Czternasta emerytura, w założeniach, była świadczeniem jednorazowym. Zostało jednak przedłużone na kolejny rok i prawdopodobnie będzie wypłacone także w 2023. Możliwe, że zostanie z nami na stałe.

– Czternastą emeryturę będziemy analizować, najprawdopodobniej ona będzie, gdyż sytuacja będzie się normowała. Natomiast decyzje ostateczne i ustawy będziemy procedowali na początku roku – powiedziała Marlena Maląg na antenie Polsat News. - Mechanizm czternastej emerytury, która jest świadczeniem jednorazowym, wprowadza nam możliwość, że podejmujemy decyzję o wypłacie w odpowiednim momencie.

Jak mówi minister rodziny, decyzja o przedłużeniu "czternastki" na kolejny rok będzie zależała przede wszystkim od sytuacji gospodarczej w kraju. W tym roku, ze względu na szalejącą w Polsce inflację, wypłaty przyspieszono. Pieniądze trafią do seniorów pod koniec sierpnia, a nie jak w ubiegłym roku, dopiero w czwartym kwartale.

Kto dostanie "Czternastkę"

Czternasta emerytura to rządowy dodatek dla emerytów i rencistów w kwocie minimalnej emerytury, czyli 1338, 44 zł brutto. Świadczenie w pełnej wysokości trafi jednak do tych, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.

Dla pozostałych przewidziano zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że seniorzy ze świadczeniem zbliżającym się do kwoty 4200 zł brutto czternastej emerytury nie otrzymają w ogóle. Z szacunków ZUS wynika, że „czternastkę” w pełnej kwocie otrzyma ok. 7,7 mln osób.

Kiedy wypłaty 14. emerytur?

Pierwsze „czternastki” trafią więc do seniorów 25 sierpnia. Kolejne terminy wypłat nastąpią: 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc otrzymają "czternastkę" w październiku.

