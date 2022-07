Europejski bank Centralny podnosi stopy procentowe

„Rada Prezesów – zgodnie ze swoją silną determinacją, by dotrzymać mandatu do ochrony stabilności cen – poczyniła dziś dalsze istotne kroki, żeby doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie. Rada postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych i zatwierdziła instrument ochrony transmisji” – czytamy w komunikacie EBC.

Większa podwyżka

Analitycy spodziewali się, że w lipcu stopy Europejskiego Banku Centralnego wzrosną o maksymalnie 25 punktów bazowych. Rada Prezesów zdecydowała się jednak na wyższą podwyżkę. Jak tłumaczy, decyzja wynika z jej zaktualizowanej oceny ryzyk inflacyjnych i wzmocnionego wsparcia dla skutecznej transmisji polityki pieniężnej zapewnionego przez instrument TPI.

Dzięki wyższej podwyżce możliwy będzie powrót inflacji do średniookresowego celu Rady Prezesów poprzez mocniejsze zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych oraz zapewnienie dostosowania warunków popytowych umożliwiającego spełnienie celu inflacyjnego w średnim okresie, podano także.

Euro reaguje

Na decyzję banku natychmiast zareagował rynek walutowy, na którym nastąpiło lekkie odbicie kursu euro. Decyzja o podniesieniu stóp proc. EBC była pierwszą taką podwyżką od 11 lat i największą od roku 2000.

"Warto jeszcze raz podkreślić, że decyzje będą podejmowane w zależności od danych. EBC zobowiązuje się na razie do kontynuacji zacieśnienia polityki pieniężnej, ale już nie będzie prowadził rynku za rączkę na każde posiedzenie. Zresztą, i tak się nie udało" - komentują decyzję Europejskiego Banku Centralnego analitycy mBanku.

