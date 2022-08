Pożar w elektrowni Jaworzno

Pożar wybuchł na wysokości około 15 metrów. Taśmociąg znajduje się w elektrowni Jaworzno II, starej części kompleksu, oddalonej od nowego bloku energetycznego.

Pożar wybuchł około godz. 16. Akcję gaśniczą, w której brało udział 20 strażaków z 7 zastępów, utrudniała duża wysokość. Po dwóch godzinach strażakom udało się opanować ogień.

„Ogień objął niewielki fragment gumy taśmociągu starego bloku ciepłowniczego. Straż pożarna zakończyła akcję. Nikt nie ucierpiał” – podał na Twitterze spółka Tauron.

Konflikt wokół elektrowni

O Elektrowni Jaworzno ostatnio dużo pisze się w mediach głównie za sprawą sporu między jej właścicielem – spółką Tauron i głównym wykonawcą inwestycji w nowym bloku, Rafako. Osią sporu jest paliwo, które trafia do nowoczesnego kotła, a właściwie jakość tego węgla. Zdaniem Rafako jest on mocno zanieczyszczony, co może powodować awarie instalacji.

8 sierpnia wieczorem Tauron poinformował o przerwaniu pracy najnowszego bloku w Elektrowni Jaworzno. Spółka podała, że jest to spowodowane koniecznością oczyszczenia instalacji.

„W związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza, blok o mocy 910 MW został odstawiony. Ze względu na konieczność uprzedniego wychłodzenia kotła – aby ekipy mogły przeprowadzić konieczne prace wewnątrz – kluczowe prace prowadzone są etapowo” – napisano w komunikacie.

Będą mediacje

Obie strony konfliktu zdecydowały, że spór, podsycony dodatkowo przez medialne publikacje, najlepiej będzie rozwiązać na drodze mediacji.

„Nowe Jaworzno Grupa TAURON i Rafako podpisały umowę mediacyjną, na podstawie której zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji przed Prokuratorią Generalną. Celem mediacji jest wypracowanie nowego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego” – czytamy w komunikacie.

