XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Pierwszy dzień za nami

We wtorek 6 września w Karpaczu rozpoczęło się XXXI Forum Ekonomiczne, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. To okazja do spotkań i dyskusji pomiędzy przedstawicielami świata polityki i biznesu. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 4 tys. gości, w tym przedstawiciele polskiego rządu, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Od wtorku do czwartku w Karpaczu zaplanowano setki dyskusji, paneli i spotkań na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Hasłem tegorocznej edycji jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Wśród dominujących tematów są m.in. rozwój gospodarki w dobie pandemii, wojna w Ukrainie, rosnące ceny czy problemy z łańcuchami dostaw.

Raport o stanie gospodarki

Tegoroczne Forum otworzyła prezentacja raportu o stanie gospodarki, przygotowanego przez organizatorów konferencji i ekspertów Szkoły Głównej Handlowej.

– Każda publikacja i każda rozmowa międzynarodowa po 24 lutego 2022 roku musi uwzględniać wszystkie konsekwencje związane z wybuchem wojny. Wojna przemeblowała zarówno architekturę europejskiego bezpieczeństwa, jak również europejską gospodarkę. I nie tylko europejską – powiedział podczas prezentacji raportu Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Kryzys gospodarczy

Jak mówił w jednym z pierwszych paneli dyskusyjnych prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, w ciągu ostatnich dwóch lat Polska doświadczyła aż pięciu wzrostów gospodarczych.

– Najpierw mieliśmy pandemię, która spowodowała ryzyko głębokiej recesji, upadłości firm, utraty miejsc pracy. Po tej recesji gospodarka, na szczęście, dość dynamicznie odbiła, ale niestety pojawiły się potężne problemy, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw – powiedział.

Kolejne wstrząsy gospodarcze to już następstwa ataku Rosji na Ukrainę, czyli kryzys uchodźczy, szalejące ceny energii, oraz wysokie ceny żywności, a co za tym idzie galopującą inflację. Zdaniem prezesa PFR, kluczem do wyjścia z kryzysowej sytuacji jest międzynarodowa współpraca.

– Uważam, że nie chodzi tylko o dalszą integrację współpracy gospodarczej w ramach Europy, ale na postawienie na szerszą integrację transatlantycką, co widać to już na rynku energii, gdzie możemy importować produkty petrochemiczne. Korea Południowa, Japonia, Australia to kraje, które cały czas dysponują największym potencjałem ekonomicznym i w ramach tych krajów powinna następować integracja – wyjaśniał Borys.

Debata premierów

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia Forum była debata premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Czech Petra Fiali. Szefowie obu państw poruszali m.in. temat odbudowy Ukrainy.

– Nasze wspólne spojrzenie powoduje, że razem wywieramy bardziej skuteczny wpływ, również na naszych partnerów w Komisji Europejskiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Nawiązał też do kryzysu energetycznego i zmian, jakie w polityce klimatycznej zachodzą po agresji Rosji na Ukrainę i odcięciu Zachodu od tamtejszych surowców.

– Pewna wizja polityki energetycznej legła w gruzach. Na tych gruzach budujemy nową – powiedział Morawiecki. – Dziś nasz głos w Brukseli, również dzięki sile głosu premiera Fiali, jest słyszany.

– Dziś jesteśmy już za okresem beztroski, mamy problemy ekonomiczne i musimy podejmować decyzje. Musimy się pozbyć uzależnienia od Rosji, od dyktatury, która walczy za nami za pośrednictwem energii. Musimy dostosować swoją politykę energetyczną tak, żeby dało się ją zrealizować – powiedział Petr Fiala.

