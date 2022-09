Pomoc dla dużych firm. Jest decyzja rządu

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej rząd przyjął projekt ustawy, który ma odciążyć firmy z branż pochłaniających najwięcej energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Jak czytamy w projekcie, wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia tej działalności.

Pieniądze będą mogły być przeznaczone na zapewnienie płynności przedsiębiorstwu. Będzie można je wydać na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego;

W latach 2022–2024 na realizację programów rząd chce przeznaczyć 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. na wsparcie przewidziane zostało ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. – ponad 4,1 mld zł.

Dopłaty do ogrzewania

W weekend prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu gospodarstw domowych, wykorzystujących do ogrzewania paliwa inne niż węgiel.

3 tys. złotych dotacji mogły otrzymać osoby, wykorzystujące do ogrzewania kotły na pellet lub inny rodzaj biomasy. 2 tys. złotych przysługiwałby właścicielom kotłów olejowych, a 1 tys. złotych tym, którzy mają piece na drewno.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada br. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

