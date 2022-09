KE z ósmym pakietem sankcji przeciwko Rosji. „Jesteśmy zdeterminowani, aby Kreml zapłacił”

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen oraz szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, przedstawili właśnie propozycję ósmego pakietu sankcji gospodarczych, skierowanych przeciwko Rosji. – Mobilizacja i groźby jądrowe, to kolejny krok w stronę eskalacji. Nie akceptujemy pseudoreferendów i żadnego typu aneksji terenów Ukrainy. Jesteśmy zdeterminowani, aby Kreml za to zapłacił – powiedziała Ursula Von der Leyen.

– Dziś proponujemy kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Pierwsza część dotyczy sankcji na osoby indywidualne i instytucje, druga jeszcze bardziej zaostrzy kwestie handlu. W ten sposób chcemy izolować i uderzyć w rosyjską gospodarkę jeszcze mocniej – dodała przewodnicząca KE.

Ograniczenia importu i eksportu

Jak powiedziała szefowa KE, nowy pakiet ma za zadanie jeszcze mocniej uderzyć w rosyjską gospodarkę. Nowe rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejską mają uderzyć również bezpośrednio w machinę wojenną kremla, poprzez zakaz eksportu części europejskich technologii. Zakaz sprzedaży rosyjskich produktów na europejskim rynku ma za to uderzyć bezpośrednio w rosyjskie firmy. Unia wylicza, że pozwoli to ograniczyć zyski gospodarki agresora o nawet 7 miliardów euro.

– Proponujemy nowe zakazy importu rosyjskich produktów, co sprawi, że nie trafią one na rynek europejski, co sprawi, że Rosja straci ponad 7 miliardów euro. Proponujemy także listę produktów, które nie mogą być eksportowane z UE do Rosji. Ma to pozbawić rosyjski przemysł zbrojeniowy kluczowych technologii – powiedziała.

