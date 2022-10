Morawiecki wystosował specjalny list do samorządowców. „Razem przezwyciężymy ten kryzys”

Na piątek 7 października zaplanowano protest samorządowców. Włodarze polskich miast przejdą ulicami stolicy pod hasłem „Pozostanie nam tylko ciemność”. W ten sposób chcą zaprotestować przeciwko wzrostowi cen energii elektrycznej. Dzień wcześniej Mateusz Morawiecki spotkał się ze Związkiem Samorządów Polskich i Stowarzyszeniem Prezydentów Miast Polskich. Tematem rozmów był trwający kryzys energetyczny.

– Europa mierzy się dzisiaj z bezprecedensowym kryzysem. Takiego natężenia ryzyk nie było od kilkudziesięciu lat. Rosja wprowadziła Europę w stan ogromnego kryzysu energetycznego, który wykorzystuje jak broń – mówił premier. – Kryzys energetyczny wymaga od nas szczególnej mobilizacji i od całej administracji publicznej. Cała administracja publiczna odpowiada za to, aby ciepło i energia elektryczna dotarły do mieszkańców – podkreślał apelując o pomoc w dystrybucji węgla.

Szef polskiego rządu zapowiedział także nowe rozwiązania, które mają pomóc w walce z kryzysem energetycznym, w tym nowe taryfy cen energii dla samorządów oraz małych i średnich firm.

Morawiecki pisze do samorządowców

W specjalnym liście do samorządowców Mateusz Morawiecki zapewnił, że „rząd naprawił dziurawe wcześniej finanse publiczne i dziś przeznacza z budżetu dziesiątki miliardów złotych na złagodzenie skutków wysokich cen energii czy węgla dla Polaków”. T„o wyzwania, które wymagają szczególnej mobilizacji od całej administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej. Za bezpieczeństwo energetyczne polskich rodzin w czasie najbliższej zimy odpowiedzialność musi wziąć państwo polskie – na każdym poziomie. Na poziomie rządu, jak również na wszystkich szczeblach samorządowych” – podkreślał.



Polityk PiS podkreślał także wagę współpracy między władzami centralnymi a samorządem. Wspomniał m.in. o podobnych działaniach w czasie walki z pandemią koronawirusa czy napływu uchodźców wojennych z Ukrainy.

„Schowajmy legitymacje partyjne w do szuflady, zamknijmy je i bez względu na to co nas różni szukajmy tego co nas łączy. Wierzę, że jest to przede wszystkim troska o dobro Polaków. Rozumiem różnice zdań, rozumiem też, że interes partyjny i polityka mają swoje prawa, ale to nie jest ten moment, żeby tym prawom ulegać. Ze swojej strony zrobię wszystko, żeby ta współpraca była jak najlepsza i żeby żaden samorząd nie poczuł się potraktowany w sposób niesprawiedliwy” – zaznaczał szef polskiego rządu.

Morawiecki o programach pomocowych rządu



W liście do samorządowców Mateusz Morawiecki wyliczał także programy pomocowe opracowane prze rząd. „Stworzymy możliwości prawne i będziemy wspierać państwa operacyjnie w realizacji dystrybucji węgla. Tak, by opału nie zabrakło w żadnym polskim domu. Zapłacimy również z budżetu państwa kolejne miliardy złotych, by cena węgla oscylowała wokół 2000 zł, a nie powyżej 3000 zł. To ogromna różnica dla Polaków, którzy korzystają z węgla dla zapewnienia ciepła w swoich domach i mieszkaniach” – tłumaczył.

Premier napisał, że „ma świadomość, że wzrost cen energii uderza nie tylko w gospodarstwa domowe, ale również we wspólnoty lokalne, dlatego też od 1 stycznia 2023 roku zostanie wprowadzona specjalna taryfa dla odbiorców wrażliwych”.



„Przed nami zima pełna wyzwań. Musimy im sprostać w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski i polskich rodzin. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie kluczem do opanowania trudności, jakie zafundowała nam agresywna polityka Rosji. Razem przezwyciężymy ten kryzys” – podsumował Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

„Koniec z podziałami politycznymi”. Rzecznik rządu składa samorządom ofertę współpracyCzytaj też:

Trzaskowski skrytykował Morawieckiego. Premier odpowiedział, że zaprasza „do rozmów za stołem, nie na ulicy”