USA nie wykluczają sankcji na Iran za dostarczanie Rosji dronów

Rzecznik irańskiego MSZ Naser Kanaani oświadczył w poniedziałek, że Iran nie przekazał Rosji dronów. Fakty świadczą jednak o bliskiej współpracy wojskowej obu krajów. Od kilku dni ukraińskie miasta są atakowane z użyciem irańskich dronów Shahed – w poniedziałek celem ataku były osiedla w Kijowie.

Iran zaprzecza, ale dowody świadczą o tym, że dostarcza Rosji drony

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania krążących na niebie dronów. Mer Kijowa Witalij Kliczko opublikował zdjęcia szczątków jednej z maszyn. Irańskie władze zaprzeczają, by miały cokolwiek wspólnego z atakiem.

– Publikowane informacje, jakoby Iran przekazywał Rosji drony, są upolitycznione i krążą wśród zachodnich źródeł. Nie dostarczyliśmy broni żadnemu z krajów będących stronami konfliktu – oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Naser Kanaani.

To się może skończyć dla Iranu kolejnymi sankcjami

Rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel przypomniał Iranowi, że dostarczanie Rosji dronów stanowi pogwałcenie rezolucji 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wcześniej stanowisko takie zajęły rządy Francji i Wielkiej Brytanii.

Rezolucja RB ONZ 2231 zawiera klauzule ograniczające możliwość eksportowania i zakupu przez Teheran zaawansowanych technologii militarnych, w tym dronów.

Patel ostrzegł, że Stany Zjednoczone gotowe będą nałożyć sankcjena „firmy lub państwa współpracujące z irańskim programem (produkcji) dronów”. – Wzmocnienie sojuszu Rosji z Iranem powinno być przez cały świat uznane za poważne niebezpieczeństwo – podkreślił.

Reakcja Izraela na doniesienia o zacieśnianiu współpracy Rosji i Izraela

Wczoraj amerykański dziennik „Washington Post” poinformował, że Iran planuje rozszerzyć pomoc wojskową dla Rosji i sprzedać jej rakiety ziemia-ziemia Fateh-110 i Zulfikar. Dostarczenie Rosji rakiet ziemia-ziemia byłoby pierwszym przypadkiem takiego wsparcia Moskwy przez władze z Teheranu – przypomniał dziennik, powołując się na źródła w USA i państwach sojuszniczych. Taka dostawa pomogłaby Kremlowi uzupełnić szybko wyczerpujące się składy rodzimej broni.

Zasięg rakiet Fateh-110 i Zulfikar wynosi – odpowiednio – 300 km i 700 km. Iran mógłby przekazać Rosji także bezzałogowe statki bojowe Mohadżer-6 i kolejne drony-kamikadze Szahid-136. Mohadżer-6 osiąga prędkość do 200 km/h i przenosi cztery pociski przeciwpancerne Almas o zasięgu 200 km. Wznosi się na wysokość do 5500 m. W powietrzu może pozostać do 12 godzin.

Na doniesienia o możliwym zacieśnianiu współpracy Iranu z Rosją zareagował minister ds. diaspory Izraela Nachman Szaj. Opowiedział się za udzieleniem Ukrainie pomocy wojskowej.

"Dzisiaj rano poinformowano, że Iran przekazuje pociski balistyczne do Rosji. Nie ma wątpliwości, jakie stanowisko powinien zająć Izrael w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również od nas pomoc wojskową, taką jak ta, której udzielają jej USA i państwa NATO" – napisał Szaj na Twitterze.

