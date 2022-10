Węgiel za 2 tys. zł. Senat zdecydował

Podczas czwartkowego posiedzenia Senat przegłosował rządową ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Ustawa została przyjęta z poprawkami i wróci teraz do Sejmu.

Senackie poprawki

Senat przyjął poprawki, według których maksymalna cena tony węgla sprzedawanej odbiorcom indywidualnym miałaby wynosić nie 2 tys. 200, a 2 tys. złotych.

Według senackich poprawek skład węgla musi być położony do 100 km od gminy, a roszczenia dotyczące jakości sprzedawanego surowca ma wziąć na siebie wojewoda.

Poprawki zakładają też, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zmienić plan dochodów i wydatków budżetu gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zw. z wykonywaniem ustawy.

Węgiel za 2 tys. złotych

Projekt ustawy zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom za określoną w ustawie maksymalną kwotę. Węgiel samorządom po cenach preferencyjnych będą sprzedawać PGE Paliwa i Węglokoks.

„Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby dokonać takiego zakupu, mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, muszą złożyć do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Gmina będzie mogła dystrybuować węgiel poprzez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla czy z inną gminą” – czytamy w opisie projektu. Różnica 500 zł za tonę to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

