Jacek Sasin dostał medal. Jest przyznawany „osobom o nieposzlakowanej opinii”

Wicepremier Sasinzostał odznaczony w środę, podczas obchodówświęta Poczty Polskiej w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Medal przyznaje się„osobom o nieposzlakowanej opinii, które wykazały się szczególnymi zasługami dla Poczty Polskiej”.

– Jako Ministerstwo Aktywów Państwowych chcemy, by Poczta Polska była liderem w nowoczesnym podejściu do realizacji usług, a także, by ciągle utrzymała pozycję największego operatora pocztowego na rynku – podkreślił Jacek Sasin.

– Gratuluję wszystkim odznaczonym osobom. Nie mam wątpliwości, że przed Pocztą Polską są lata sukcesów i dynamicznego rozwoju. Potrzeba tu również Państwa doświadczenia, wiedzy i współpracy. Wierzę, że Polacy mogą na nią liczyć – dodał.

Odznaczenia dla pocztowców

Sasin, razem z prezesem Poczty Polskiej Krzysztofem Falkowskim, wręczyli24 odznaczenia "Zasłużony dla Łączności" oraz 12 odznak„Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej”.

– Poczta Polska jest dziś podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Z tego względu chcemy, by utrzymała ona pozycje największego operatora pocztowego w kraju – powiedział wicepremier.

Wybory kopertowe

Nie jest do końca jasne, czy w poczet zasług zaliczono wicepremierowi udział w organizacji tzw. wyborów kopertowych, które Poczta Polska miała przeprowadzić w szczycie pandemii, gdzie obowiązujący lockdown uniemożliwiał normalne funkcjonowanie lokali wyborczych.

Trudności było wiele: to miały być pierwsze wybory korespondencyjne w naszym kraju, organizowane na szybko (pierwsza fala koronawirusa uniemożliwiła przeprowadzenie ich w wyznaczonym pierwotnie terminie), przy dużym sprzeciwie opozycji i samym pracowników poczty, którzy z dnia na dzień otrzymaliby nowe obowiązki. Ostatecznie wybory prezydenckie 10 maja nie odbyły się i to pomimo przeznaczenia na ten cel co najmniej 70 mln zł. Okrągłej kwoty, która wciąż w internetowych memach, na cześć ministra aktywów państwowych, nazywana jest„jednym Sasinem”.

