Złoty gwałtownie słabnie. To reakcja na niepokojące doniesienia

Przez cały dzień euro spadało wobec złotego i wszystko wskazywało na to, że wtorek zakończy się na poziomie poniżej 4,70 zł. Podobnie było z dolarem amerykańskim, który jeszcze o 18.30 kosztował 4,52 zł.

Niedługo później, gdy rzecznik rządu poinformował o pilnym zwołaniu spotkania Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kurs zaczął gwałtownie spadać. Przed godz. 20 za euro płacono już 4,74 zł, a za dolara 4,61 zł.

Wybuch pod Hrubieszowem

We wtorek, przed godz. 16. w Przewodowie, niedaleko Hrubieszowa, doszło do silnej eksplozji, w której zginęły dwie osoby. Zniszczona została lokalna infrastruktura przy suszarni zbóż i ciągnik rolniczy.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało – przekazał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz.

Niedługo później rzecznik rządu poinformował o pilnym spotkaniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na pilnym posiedzeniu spotka się też cała Rada Ministrów. Rzecznik powiedział, że sprawa ma związek z „sytuacją kryzysową”.

Wybuch w Przewodowie. Nieoficjalne informacje

15 listopada około godziny 15:40 policja otrzymała zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Do wybuchu doszło na terenie suszarni zbóż, gdy na wagę wjechał ciągnik.

W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Zniszczone są m.in. elementy lokalnej infrastruktury oraz ciągnik rolniczy. Okoliczności zdarzenia pozostają nieznane. Associated Press nieoficjalnie poinformowała, powołując się na wysokiego rangą funkcjonariusza amerykańskiego wywiadu, że na terytorium Polski spadły dwie rosyjskie rakiety.Pentagon oświadczył, że nie może na razie potwierdzić ani zdementować tych informacji.

Wybuch w Przewodowie. Zwiększono gotowość jednostek wojskowych

Tuż po godzinie 22 zorganizowano specjalny briefing prasowy, podczas którego rzecznik rządu Piotr Muller oraz szef BBN Jacek Siewiera skomentowali wydarzenia z Przewodowa. – Chcemy aby komunikaty miały wyraźnie ścisły i klarowny charakter, tak żeby nie dochodziło do żadnych przeinaczeń informacji. Dzisiaj doszło na terytorium powiatu hrubieszowskiego do eksplozji, która doprowadziła do śmierci 2 obywateli Polski. Na miejscu w tej chwili przebywają nasze służby, które wyjaśniają sytuację, która miała miejsce w miejscu. Będą tę sprawę wyjaśniały również całą noc oraz przez czas, który będzie niezbędny do tego, aby tę sprawę wyjaśnić – powiedział Piotr Muller.

Rzecznik rządu dodał, że „w związku z zaistniałą sytuacją wdrożono procedury, które są przewidziane w takiej sytuacji – podwyższono gotowość niektórych jednostek wojskowych na terytorium Polski oraz zwiększono gotowość bojową innych służb mundurowych na terenie naszego kraju”.

