Zmiana w zarządzie Gaz-System. Prezesem były szef KGHM

Jak podaje Gaz-System, dotychczasowy prezes spółki Tomasz Stępień złożył rezygnację zarówno ze stanowiska prezesa, jak i członka zarządu.

„Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dniem 1 grudnia 2022 roku powołało Pana Marcina Chludzińskiego na Członka Zarządu i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu Gaz-System” – poinformowano w komunikacie.

Były prezes KGHM

Nowy prezes Gaz-System jeszcze do niedawna zasiadał na stanowisku szefa koncernu KGHM. 11 października został odwołany ze stanowiska razem z wiceprezesem spółki, Jerzym Paluchniakiem.

Marcin Chludziński funkcję prezesa KGHM sprawował od czerwca 2022 roku. Od stycznia 2016 roku zajmował stanowisko prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Zasiadał też w radzie nadzorczej PZU. W 2017 roku czasowo pełnił nawet funkcję prezesa spółki.

Chludziński jest też blisko związany z Fundacją Republikańską. Uczestniczył w jej tworzeniu, a w latach 2011–2016 zajmował stanowisko jej prezesa.

Infrastruktura gazowa

Gaz-System to spółka, która jest państwowym operatorem gazociągów. Wdraża rządową strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Przez ostatnie sześć lat spółka realizuje program inwestycyjny, który ma na celu rozwój sieci przesyłowej oraz zapewnienie technicznych możliwości transportu do Polski gazu z różnych źródeł.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez spółkę należy budowa gazociągu Baltic Pipe oraz interkonektorów gazowych z Litwą i Słowacją, a także rozbudowa krajowej sieci przesyłowej i Terminalu LNG w Świnoujściu. W najbliższych latach spółka planuje zrealizować także projekt terminala FSRU w rejonie Gdańska.

