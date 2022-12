USB-C we wszystkich smartfonach. Znamy datę

Na stronach Unii Europejskiej opublikowano ostateczną wersję dyrektywy, która wprowadza obowiązek stosowania interfejsu USB-C we wszystkich smartfonach, wprowadzanych na rynek.

Dyrektywa zacznie obowiązywać 27 grudnia. Następnie firmy będą miały dwa lata na dostosowanie się do nowych wymagań. 28 grudnia 2024 roku port USB-C będzie obowiązkowy we wszystkich smartfonach, czytnikach e-book, tabletach, słuchawkach i przenośnych konsolach, jakie trafią na europejski rynek.

Uniwersalna ładowarka

Pod koniec października Unia Europejska zatwierdziła wprowadzenie jednolitych ładowarek do wszystkich urządzeń mobilnych, które będą sprzedawane na terenie UE. Cele dyrektywy ma być ułatwienie życia konsumentom, a także ograniczenie ilości elektrośmieci.

Obecnie niemal wszyscy producenci korzystają z różnych typów wtyczek do swoich ładowarek. Najbardziej uciążliwe są urządzenia firmy Apple, która opatentowała autorskie wejście.

Nowe przepisy mają sprawić, że użytkownik zmieniający telefon, czy tablet, będzie mógł korzystać z ładowarki do poprzedniego. Z jednego urządzenia będą mogli korzystać także inni domownicy.

Apple się poddaje

Podczas październikowej konferencji Wall Street Journal Tech Live w Kalifornii Greg Joswiak, wiceprezes ds. marketingu w Apple przyznał, że firma wprowadzi złącza USB-C w iPhone'ach. Menedżer przekonywał, że Apple będzie stosować się do nowego prawa Unii Europejskiej tak samo jak do wszystkich innych praw.

Wiceprezes przypomniał, że firma prowadziła blisko 10-letnią batalię ze Wspólnotą. Wcześniej UE chciało, by wszystkie iPhone'y zostały wyposażone w złącze micro-USB, które dziś powoli odchodzi do lamusa. Joswiak zaznaczył, że gdyby spółka się na to zgodziła, to nie mielibyśmy dziś ani portu Lightning, ani USB-C.

Jak podała agencja Bloomberg, zmiana na port USB-C może się odbyć już w 2023 roku, przy premierze iPhone'a 15. Warto przypomnieć, że unijne prawo zobowiązuje firmy do wprowadzenia rozwiązania dopiero od 2024 roku.

Co ciekawe, Apple już wcześniej (i z własnej woli) zmieniło port Lightning na USB-C w wielu innych urządzeniach. Chodzi tu m.in. o komputery Mac, wiele wersji tabletów iPad oraz akcesoria producenta.

Czytaj też:

Naprawisz iPhone'a sam. Program Apple self-repair w Polsce i EuropieCzytaj też:

Foxconn wznawia produkcję iPhone'ów po krwawych protestach. Pracownicy mają złe wieści