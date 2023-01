PARP: Krótszy wymiar pracy sprzyja zmniejszeniu bezrobocia

Skrócenie czasu pracy to jeden z trendów omówionych w najnowszym raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Monitoring trendów w innowacyjności”. Raport stanowi przekrój światowych trendów w innowacjach w 2022 roku i ma być istotną wskazówką dla podmiotów zorientowanych na rozwój poprzez nowe rozwiązania.

Skrócony czas pracy. Zalety rozwiązania

Twórcy dokumentu zwracają uwagę, że jednym z wiodących trendów obserwowanym w innowacyjnych gospodarkach jest skrócony czas pracy. Koncepcja ta, choć nie jest już nowa, coraz chętniej stosowana jest nie tylko w firmach, ale także testowana na szeroką skalę. PARP przypomina, że w 2021 roku rządowy, pilotażowy program wprowadziła Hiszpania, zaś w drugiej połowie ubiegłego roku Wielka Brytania.

- Rozwiązanie to wspiera dążenie do zrównoważonego rozwoju – w założeniu ma ono bilansować potrzeby ludzi, środowiska i samej gospodarki. Jak dowodzą liczne obserwacje, krótszy wymiar pracy sprzyja zmniejszeniu bezrobocia, zmniejszeniu śladu węglowego oraz zwiększeniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, co prowadzi do budowania silniejszych więzi międzyludzkich, a także utrzymania lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego – pisze PARP.

Agencja przytacza opinie specjalistów, którzy twierdzą, że skrócenie czasu pracy w dłuższej perspektywie wydaje się być nieuchronne, a obecnie największym wyzwaniem pozostaje dostosowanie gospodarek do tej przyszłej rzeczywistości.

Czterodniowy tydzień pracy postulatem KO

Przypomnijmy, że wprowadzenie pilotażu czterodniowego tygodnia pracy to jeden z przedwyborczych postulatów Koalicji Obywatelskiej. Zapowiedział go w lipcu zeszłego roku przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

- Uważam, że w Polsce powinniśmy, i to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory – przepraszam: kiedy wygramy wybory – żeby rozpocząć jak najszybciej program – musi być najpierw pilotaż – skróconego tygodnia pracy – powiedział lider PO.

- Do wyborów będziemy mieli przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy – dodał.

Projekt ustawy dotyczący skrócenia czasu pracy z dotychczasowych 40 do 35 godzin złożyła pod koniec zeszłego roku Lewica.

Drugim kluczowym zjawiskiem w zakresie innowacyjności jest stosowanie przez firmy cyfrowego bliźniaka, czyli wirtualnej reprezentacji procesu, obiektu lub usługi, która pozwala na testowanie rozwiązań w oparciu o rzeczywiste modele. Cyfrowy bliźniak to innymi słowy złożony model komputerowy, odpowiednik fizycznego obiektu. Pozwala na sprawdzenie – w oparciu o zaprogramowane dane – „co by było, gdyby”, a więc na podejmowanie decyzji strategicznych dla funkcjonowania firmy lub produkcji w oparciu o komputerowe symulacje, bez konieczności przeprowadzania rzeczywistych testów. Technologia cyfrowego bliźniaka coraz częściej stosowana jest przy projektowaniu budynków, procesów technologicznych czy zaawansowanych urządzeń. Wykorzystują ją także polskie firmy.

– Przyszłość cyfrowych bliźniaków jest niemal nieograniczona ze względu na fakt, że na ich wykorzystanie stale przeznaczane są coraz większe ilości mocy obliczeniowej komputerów. Cyfrowe bliźniaki stale uczą się nowych umiejętności i możliwości – mogą więc nadal generować informacje potrzebne do ulepszania produktów i zwiększania wydajności procesów. International Data Corporation, jedna z największych firm zajmujących się badaniami rynku i doradztwem w zakresie informatyki, przewidywała, że do końca roku 2022 aż 40% dostawców platform internetu rzeczy zintegruje swoje platformy symulacyjne, systemy i możliwości w celu stworzenia cyfrowych bliźniaków. Rewolucja w tym zakresie właśnie nabiera tempa, a cyfrowe modele danych to szansa na znaczne korzyści dla wielu firm z praktycznie wszystkich branż. Dlatego tak ważne jest, by już dziś polskie podmioty dostrzegały na tym polu istotny kierunek gwarantujący dalszy rozwój innowacyjności – powiedział Paweł Chaber z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Monitoring trendów w innowacyjności” to cykliczne opracowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podsumowujące w sposób przekrojowy aktualne warunki, jakie mają wpływ na rozwój innowacji w poszczególnych krajach. Rynki objęte raportem to z reguły te, których Narodowe Systemy Innowacji (NSI) uznawane są za wysokorozwinięte, a tym samym mogące stanowić inspirację dla działań w Polsce.

Społeczeństwa innowacyjne coraz częściej dążą w kierunku skrócenia czasu pracy, by w dłuższej perspektywie zapewnić sobie wzrost, zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia. To tylko jeden z trendów szczegółowo omówionych w najnowszym raporcie „Monitoring trendów w innowacyjności” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakie jeszcze kierunki zmian mają szansę wytyczyć drogę do naszej przyszłości?

