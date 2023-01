Sondaż ws. przyjęcia euro. Grabowski: Polacy nie mają pojęcia, o czym mówią

– Polacy nie mają pojęcia, o czym mówią, niestety muszę to powiedzieć. Wypowiadają się na podstawie swoich wyobrażeń i wiedzy, której nie mają. Gdy tak jest, to powołuje się na swoje autorytety – powiedział Bogusław Grabowski.

Euro dla Polski to „ogromne korzyści”

Ekonomista przyznał, że z fachowego punktu widzenia, wejście przez Polskę do strefy euro przyniosłoby ogromne korzyści.

– Jestem za euro, to przyniosłoby Polsce ogromne korzyści. Strefa euro obecnie to nie to samo, co w 1999 roku. Przeszła kryzys finansowy, wojnę, pandemię i kryzys związany z cenami energii – powiedział. – Bardzo mnie ten sondaż martwi, bo jako ekonomista wiem, że euro przyniosłoby nam dużo większą stabilność i bezpieczeństwo finansowe, ale także stabilność polityczną i perspektywy do wzrostu – dodał.

Jednocześnie były członek Rady Polityki Pieniężnej powiedział, że w tym momencie i tak nie ma podstaw ani do robienia tego typu sondaży, ani do rozmowy na temat wprowadzenia euro. Polska nie spełnia bowiem podstawowych wymogów Unii Europejskiej.

– Wejście do strefy euro będzie dla Polski absolutnie korzystne, ale nie ma teraz co o tym mówić, bo mamy tak rozregulowaną gospodarkę, że przez najbliższe lata nie będzie szans zrealizowania warunków, które są wymagane do przyjęcia euro – powiedział Bogusław Grabowski.

Bezrobocie będzie spadać

Ekonomista był pytany także o coraz lepsze wiadomości dotyczące poziomu bezrobocia w Polsce. 9 stycznia informował o tym m.in. Eurostat. – Za dziesięć lat to bezrobocie będzie jeszcze niższe i będziemy żebrali o pracowników z innych krajów. To demografia, demografia i jeszcze raz demografia – powiedział.

– Bez dłuższej pracy Polaków, nie jesteśmy w stanie w przyszłości utrzymać emerytów. Trzeba wydłużać okres pracy, ale bez ustawowego przedłużania, a dzięki zachętom ekonomicznym i podatkowym – dodał.

